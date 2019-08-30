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30 Серпень 2019, Київ 12:10
Новини | Свобода слова

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на «Суспільному»

ДБР: обшуки проводять у справі про зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб

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Державне бюро розслідувань проводить обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України.

«Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ «НСТУ», а саме зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб», – заявили в ДБР.

Національна суспільна телерадіокомпанія, зі свого боку, повідомила, що з обшуками прийшли й до голови правління НСТУ Зураба Аласанії та кількох інших співробітників компанії.

Пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі Радіо Свобода відмовилася розповісти, в яких домоволодіннях проводяться обшуки.

«Слідчі дії якраз сьогодні тривають. Тому я, на жаль, не можу розголошувати вам конкретні місця, де проводяться обшуки… Коли вони завершаться, я думаю, ми матимемо трохи більше деталей», – зазначили Радіо Свобода в ДБР.

Представниця бюро припустила, що слідчі дії триватимуть як мінімум пів дня.

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