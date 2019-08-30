Через обшуки на «Суспільному» в ОБСЄ закликали владу утриматися від тиску на ЗМІ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір після повідомлень про обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України та в помешканні голови правління НСТУ Зураба Аласанії закликав владу в Україні утриматися від тиску на державні ЗМІ.

«Мене хвилює сьогоднішній пошук у Національній суспільній телерадіокомпанії України та будинках менеджерів ЗМІ України, зокрема Зураба Аласанії. Я закликаю владу утримуватися від будь-якого тиску на незалежність державних засобів масової інформації», – заявив Дезір на сторінці у Twitter.

30 серпня Державне бюро розслідувань провело обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України. У відосмстві зазначили, що слідчі дії птривали в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо «зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди».

Національна суспільна телерадіокомпанія, зі свого боку, повідомила, що з обшуками прийшли й до голови правління НСТУ Зураба Аласанії та кількох інших співробітників компанії.