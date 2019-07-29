Держава забезпечить фінансування НСТУ, але вимагатиме ефективності – Офіс президента

Держава забезпечить фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України, але вимагатиме від неї ефективності, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми кілька разів зустрічалися з керівництвом «Суспільного», з донорами, котрі йому допомагали. Ми гарантуватимемо суспільному мовленню фінансування, яке забезпечуватиме Кабмін. Але в них буде чіткий KPI (ключові показники ефективності) – ми це розуміємо за фідбеками донорів», – сказав Тимошенко.

Він наголосив, що «це не лише рейтинг, хоча це основне, а ще багато різних завдань».

Заступник голови Офісу президента заявив, що «Суспільному» допоможуть позбутися всього, у чому немає потреби.

«Наразі на суспільному мовленні працює 4,5 тисячі осіб. Так, раніше їх було, якщо не помиляюся, 7,5-7,8 тисячі, але це все одно забагато. Багато будівель та іншого, в чому немає потреби. Вони не могли домогтися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик «ProZorro. Продажі», – розповів Тимошенко.

Згідно із законодавством, державне фінансування НСТУ повинне становити не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

У 2019 році на фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України виділили 1 млрд 5 млн 100 гривень замість 1 млрд 816 млн, передбачених законом.