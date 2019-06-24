Аласанія звліьнився з посади голови правління НСТУ до офіційного поновлення

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія звільнився з посади – про це він повідомив 24 червня.

За словами Аласанії, таке рішення він ухвалив, щоб виконати закон, адже рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набрало чинності.

«Рішення суду вступить в законну силу через 30 днів (з дня отримання всіма відповідачами цього рішення, або, якщо буде подано апеляцію – з дня рішення суду другої інстанції). До того часу скасоване судом рішення Наглядової ради є формально чинним. А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним», – пояснює Аласанія.

Він додав, що головою правління на цей період буде член правління НСТУ, відповідальний за регіональний розвиток, Микола Чорнотицький. Сам Аласанія працюватиме експертом правління, доки судове рішення не набере законної чинності.

Як повідомляє Суспільний мовник, цю посаду йому запропонувало саме правління, «коли з’ясувалося, що очікувати набрання рішенням суду законної сили та поновлення на посаді голови правління доведеться ще щонайменше місяць».

19 червня Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Наглядова рада НСТУ 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.