Звільнення голови правління НСТУ: Аласанія заявив про порушення з боку Наглядової ради

Голова правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телекомпанія України» Зураб Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту з Аласанією.

«У порядку денному питання не було. За поданням «з голосу» Козака і поправкою Панича поставили на голосування, зробили голосування «закритим і таємним» та проголосували. Складом: Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В‘ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. Троє проти, дев'ять – за. Причини мені невідомі, офіційного обґрунтування немає (обіцяють за тиждень)», – ідеться у Facebook-повідомленні Аласанії.

«Що далі? Порушено всі процедури; судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова – після обнародування причин», – написав Зураб Аласанія і попросив журналістів про підтримку «Суспільного».

Наглядова рада «Суспільного» 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією, повідомила у Facebook представниця ради Світлана Остапа.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.

20 грудня минулого року Наглядова рада ухвалила рішення про продовження мовлення ще на рік програм журналістських розслідувань «Схеми» та «Наші гроші з Денисом Бігусом». На день раніше автори обох проектів Наталія Седлецька та Денис Бігус заявили про ймовірність, що на засіданні ради буде розглядатися припинення їхньої трансляції.