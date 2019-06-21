Журналісти заявили про майже 70% цензури в українських ЗМІ

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів опитування серед журналістів в Україні щодо рівня свободи слова і з’ясував, що рівень цензури в ЗМІ оцінюється у 68 відсотків.

«Говорячи про те, чи існує в Україні цензура, 12% опитаних говорять про її системний характер, а 68% відповіли, що вона існує в окремих ЗМІ. При цьому майже 94% говорять, що основним типом в цензурі виступають обмеження з боку власників ЗМІ. Також дуже поширеною є самоцензура журналістів – 48%», – йдеться в результатах дослідження.

Згідно з повідомленням, майже 30% опитаних ніколи не стикались з жодною формою цензури.

«Близько 60% опитаних представників ЗМІ під час своєї журналістської практики стикались із вимогою узгодження інформації від органів влади. Найчастіше такого погодження вимагали посадовці з місцевих адміністрацій (51%) або з міністерств (32%)», – зазначили соціологи.

Крім того, серед опитаних журналістів близько третини заявили, що побоюються за власну безпеку, понад 43% опитаних під час своєї діяльності отримували погрози, найчастіше – від невідомих.

Опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва тривало з 30 травня до 14 червня. Всього опитали 127 журналістів.