Суд скасував звільнення Аласанії з посади голови правління НСТУ

Шевченківський районний суд Києва 19 червня скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ. Про це повідомили сам Аласанія, а також голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа та секретар наглядової ради НСТУ Вадим Міський.

Суд ухвалив рішення визнати незаконним та скасувати рішення наглядової ради НСТУ від 31 січня 2019 року про дострокове припинення контракту з Зурабом Аласанією. Суд визнав незаконним та скасував рішення наглядової ради НСТУ від 12 лютого про дату припинення контракту від 6 травня 2019 року.

«Андрій Гук, це ваша перемога!» – написав Аласанія у Facebook, звертаючись до свого адвоката.

Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа вказала, що «cуд задовольнив рішення Зураба Аласаніі частково: рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати».

Наглядова рада НСТУ 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.