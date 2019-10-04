ГПУ про підозру Порошенку: ми не хочемо анонсувати ці речі

Генеральний прокурор України Русла Рябошапка відмовився відповісти на питання про те, чи готує ГПУ підозру проти колишнього президента України, народного депутата Петра Порошенка.

«Ми не анонсуємо підозри, обшуки й інші процесуальні рішення, оскільки … екстрадиція – процедура дуже дорога і дуже тривала. Ми активно працюємо і в нашій роботі матеріалів є багато щодо високопосадовців, колишніх народних депутатів і в тому числі чинних народних депутатів. Найближчим часом всі дізнаються про деталі… Ми не хотіли би анонсувати ці речі», – сказав Рябошапка на брифінгу в Києві 4 жовтня.

Про те, що Генпрокуратура України готує підозру п’ятому президентові України за статтею про зловживання владою, 2 жовтня повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело в ГПУ.

За повідомленням агентства, також готуються підозри проти деяких колишній і нинішніх народних депутатів. При цьому співрозмовник агентства не уточнив, якої саме справи стосуються підозри.

Пресслужба Генеральної прокуратури України того дня заявила Радіо Свобода, що не має інформації про підготовку відомством підозри проти Петра Порошенка.

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У серпні Державне бюро розслідувань підтвердило Радіо Свобода, що працює над 12 провадженнями щодо ймовірних зловживань з боку попереднього керівництва держави, зокрема, п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше директор бюро Роман Труба говорив про 11. Водночас, у Генпрокуратурі заявляли, що у всіх провадженнях Порошенко фігурує виключно як свідок.

13 вересня Порошенко приходив на допит у ДБР.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».