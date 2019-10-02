Пресслужба ГПУ про підозру Порошенкові: не маємо такої інформації

Пресслужба Генеральної прокуратури України заявляє, що не має інформації про підготовку відомством підозри проти колишнього президента України, народного депутата Петра Порошенка.

«У нас немає ніякої інформації з цього приводу», – сказали Радіо Свобода у пресслужбі ГПУ.

Про те, що Генпрокуратура України готує підозру п’ятому президентові України за статтею про зловживання владою, 2 жовтня повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело в ГПУ.

За повідомленням агентства, також готуються підозри проти деяких колишній і нинішніх народних депутатів.

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При цьому співрозмовник агентства не уточнив, якої саме справи стосуються підозри.

У серпні Державне бюро розслідувань підтвердило Радіо Свобода, що працює над 12 провадженнями щодо ймовірних зловживань з боку попереднього керівництва держави, зокрема, п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше директор бюро Роман Труба говорив про 11. Водночас, у Генпрокуратурі заявляли, що у всіх провадженнях Порошенко фігурує виключно як свідок.

13 вересня Порошенко приходив на допит у ДБР.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».