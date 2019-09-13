Порошенко розповів, про що його питали в ДБР

П’ятий президент України Петро Порошенко повідомив про зміст допиту, який відбувся в Державному бюро розслідувань 13 вересня.

«У ДБР ставили питання по справі Керченської протоки. Їм недостатньо рішення Міжнародного трибуналу, що визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою, українським Азовським морем, узбережжям Маріуполя та Бердянська, де ВМС України несуть берегову оборону. ДБР проводить розслідування в частині правомірності. А чи має право Україна захищати своє Азовське море? Захищати свій водний простір? Взагалі чи має право Україна боронити рідну землю? Звісно, має. Сьогодні передав мої письмові свідчення з цього приводу», – повідомив Порошенко у твітері.

Колишній президент України Петро Порошенко вранці 13 вересня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі ДБР, але відмовилися уточнити, в якій справі відбувався допит.

Раніше експрезидент кілька разів не приходив на допит у ДБР, посилаючись на зайнятість.

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Попередній допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань відбувся 12 серпня. Його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.