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01 Жовтень 2019, Київ 14:14
Новини | Політика

Порошенко не прийшов на допит із застосуванням поліграфу

Порошенко не прийшов Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

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П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко не прийшов на допит із застосуванням поліграфу, повідомив завідувач відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін у коментарі журналістам біля будівлі інституту.

«Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду була призначена судово-психологічна експертиза Порошенка Петра Олексійовича із застосуванням комп’ютерного поліграфу. Наразі ми готові до проведення, чекаємо. Експертиза не скасовується. Якщо Петро Олексійович приїде – ми експертизу проведемо. Наразі єдина перепона – це те, що Петро Олексійович поки що не приїхав», – сказав Ірхін.

Він зазначив, що Порошенка повідомляли про допит.

«Існує установлений порядок сповіщення. Ми задаємо клопотання слідчому на прибуття. Є офіційний лист з визначенням чіткого часу. Це 1 жовтня, 10 година ранку», – додав Ірхін.

Експерт відкинув можливість проведення офіційного допиту в прямому ефірі, як це пропонує Порошенко.

«На превеликий жаль, судово-психологічна експертиза не передбачає проведення досліджень у прямому ефірі. Це експертиза, судова експертиза. А прямий ефір – це шоу, телевізійне шоу. Якщо ви, приміром, у себе на каналі влаштуєте це шоу, я думаю, що в прямому ефірі Петро Олексійович має можливість і право пройти таке дослідження. У межах судово-психологічної експертизи таке не можна робити», – заявив Ірхін.

У серпні суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні. Сам п’ятий президент заявив, що не планує ховатися від слідства і готовий пройти допит із поліграфом.

12 серпня Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Народний депутат заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.

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