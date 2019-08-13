ДБР: суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні

Суд дозволив допитати п’ятого президента України Петра Порошенка на детекторі брехні, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі «Українській правді».

«Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди», – розповіли в ДБР.

Порошенко та його захист наразі не коментували цю інформацію. 12 серпня п’ятий президент заявив, що не планує ховатися від слідства і готовий пройти допит із поліграфом.

Того дня Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.