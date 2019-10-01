Конгрес вимагає у юриста Трампа документів про Україну

Голови комітетів Палати представників Конгресу США, які ведуть розслідування в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, надіслали особистому юристу Трампа Руді Джуліані офіційний запит про надання документів.

Вони вимагають до 15 жовтня надати всі матеріали, включно з кореспонденцією, записами телефонних розмов, електронними листами, смс-повідомленнями тощо, які могли б стосуватися, як сказано в листі, «спроб президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року» в США.

Конгресмени обґрунтовують свій запит словами самого Джуліані, який раніше заявив, що просив українських представників розслідувати діяльність Джо Байдена, можливого кандидата в президенти від демократів. Сам Джуліані згодом взяв ці слова назад, однак він неодноразово стверджував, що спілкувався з представниками української влади в тому числі щодо, як він стверджує, втручання України у вибори 2016 року на боці противників Трампа.

Конгрес цікавить, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа.

Сам Джуліані стверджує, що має докази, що кілька українських офіційних осіб у кампанії 2016 року діяли проти Трампа, а також того, що колишній український генпрокурор Віктор Шокін був звільнений під тиском тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Контрольована демократами Палата представників розпочала розслідування, результатом якого може стати імпічмент Трампу, в зв’язку з повідомленням інформатора, співробітника спецслужб США, про те, що президент і його оточення тисне на українську владу, домагаючись від них матеріалів, які компрометують Байдена. Зі змісту телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, який був розсекречений, виходить, що президент США просив українського президента забезпечити розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Газета New York Times 30 вересня написала, що, за твердженнями її джерел в адміністрації, Трамп у телефонній розмові з прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном просив його про матеріали, які б дискредитували розслідування Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року.

Трамп називає розслідування Конгресу «полюванням на відьом». Він звинувачує батька і сина Байденів у корупції і стверджує, що не тиснув на Зеленського.