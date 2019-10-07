У справі про імпічмент Трампу 11 жовтня свідчитиме експосол США в Україні

Колишній посол США в Україні Марі Йованович погодилася 11 жовтня свідчити в Конгресі в межах розслідування щодо імпічменту президенту Дональду Трампу, повідомляє Reuters.

«Наразі Йованович втягнута в розслідування Палати представників, яку очолюють демократи, про те, чи слід притягнути до відповідальності Трампа за те, що він нібито змусив свого українського колегу Володимира Зеленського розслідувати звинувачення в корупції проти політичного конкурента-демократа Джо Байдена і сина Байдена, Гантера», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними американських ЗМІ, серед викликаних до Палати представників, крім Йованович, є заступник державного секретаря США Джордж Кент, радник Держдепартаменту Ульріх Брехбюль, колишній посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд.

25 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.

Саме на це натякає Трамп, згадуючи голову комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа. Очолюваний Шиффом комітет збирається розслідувати скаргу і висувати проти Трампа звинувачення. Пелосі, на думку Трампа, також підтримує ці «шахрайські слова» і також проводить «незаконні зустрічі з зацікавленим» інформатором «і його адвокатом».