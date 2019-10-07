Волкер пішов у відставку з керівної посади в Інституті МакКейна у США

Курт Волкер, колишній спеціальний представник Державного департаменту США у справах України, оголосив, що йде й зі ще однієї своєї посади – виконавчого директора Інституту МакКейна у США.

«Я вважаю, що зосередження останнім часом засобів інформації на моїй роботі як спецпредставника США щодо переговорів із Україною ризикує перетворитися на відвернення уваги від досягнень і постійного зростання інституту, тому я йду з посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства імені МакКейна», – мовиться в його заяві.

Інститут міжнародного лідерства, названий іменем уже покійного сенатора-демократа від штату Аризона Джона МакКейна, – це вашингтонський неурядовий дослідницький центр, що працює як частина Університету штату Аризона.

Наприкінці вересня Курт Волкер також подав у відставку з посади спецпредставника Держдепартаменту США у справах України – після того, як його ім’я було згадане у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо його потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.

А вже наступними днями особистий адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив листування з Волкером, у якому йшлося про те, що Волкер обговорював із Джуліані українську тему і допомагав зв’язатися з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

На початку жовтня Волкер сам дав свідчення в Конгресі США з цього приводу. Тоді ж у Конгресі офіційно оприлюднили листування Волкера, яке, серед іншого, свідчить, що він обіцяв помічникові Зеленського Єрмакові, що український президент отримає запрошення до Вашингтону в обмін на розслідування. «Отримав відповідь із Білого дому: якщо президент З. переконає Трампа, що проведе розслідування і «дізнається, що насправді відбувалося в 2016 році», ми призначимо дату візиту до Вашингтону», – написав Волкер 25 липня. Того ж дня відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським, яка викликала підозри, що Трамп тиснув на Зеленського.