Байден уперше закликав до імпічменту Трампа

Колишній віцепрезидент США й потенційний кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден уперше закликав до імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

«На виду у світу й американського народу Дональд Трамп порушив присягу, зрадив цю націю і здійснив дії, які підлягають імпічменту. Щоб зберегти нашу Конституцію, нашу демократію, нашу цілісність, йому мають оголосити імпічмент», – сказав Байден під час мітингу в Рочестері, штат Нью-Гемпшир.

Колишній віцепрезидент сказав прихильникам, що Трамп «прострілює дірки в Конституції», просячи іноземні держави втручатися у президентські вибори 2020 року.

У відповідь Трамп заявив у Twitter, що «жалюгідно бачити Сонного Джо Байдена, який зі своїм сином Гантером, на шкоду американському платнику податків обікрав принаймні дві країни на мільйони доларів, вимагає мого імпічменту. Я не зробив нічого поганого. Невдала кампанія Джо не дала йому іншого вибору».

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.