Сенатор-республіканець Грем запросив Джуліані дати свідчення у Сенаті

Голова правового комітету Сенату США, республіканець Ліндсі Грем запросив особистого адвоката президента Сполучених штатів Дональда Трампа Руді Джуліані дати свідчення у Сенаті щодо звинувачень у корупції. Про це Грем заявив 8 жовтня, повідомляє телеканал CNBC.

Зазначається, що Джуліані виступив на захист Трампа, який потрапив під слідство у справі про імпічмент після звинувачень представника американської розвідки в тому, що глава Білого дому просив свого українського колегу Володимира Зеленського ініціювати розслідування у справі колишнього віце-президента Джо Байдена і його син Хантера. У скарзі співробітника розвідки фігурувало і ім’я Джуліані.

У відповідь на запрошення Грема Джуліані заявив CNN, що «любить Грема», але він є юристом і йому доводиться «мати справу з привілеями».

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25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. В тій розмові президент України використав фразу: «Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною».

Він сказав це після того, як американський лідер заявив про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.