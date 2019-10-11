Йованович заявила, що Трамп тиснув на Держдепартамент, вимагаючи її звільнення

Екс-посол США в Україні Марі Йованович заявила під час спільного засіданні комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ і загального нагляду, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади.

У своєму вступному слові Йованович заявила, що її «раптово» відкликали у травні і повідомили, що президент втратив до неї довіру. Дипломат зазначила, що про «узгоджену кампанію» проти неї вона дізналася від чиновників. За їх словами, кампанія, під час якої Трамп чинив тиск на посадовців, тривала майже рік, повідомляє Associated Press.

Колишній посол США в Україні Марі Йованович 11 жовтня прибула до Палати представників американського Конгресу, де вона дає свідчення у рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

8 жовтня стало відомо, що Державний департамент США заборонив послу США в Євросоюзі Гордону Сондланду свідчити в Палаті представників у справі про імпічмент.

25 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.