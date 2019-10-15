Ексрадниця Трампа з питань Росії 10 годин свідчила в Конгресі США

У Палаті представників США тривають закриті слухання в рамках розслідування з питання про імпічмент президента Дональда Трампа. 14 жовтня за зачиненими дверима понад 10 годин свідчення давала Фіона Гілл, колишня радниця Трампа з питань Росії.

Фіона Гілл була в Раді національної безпеки США практично з самого початку президентства Дональда Трампа і критично ставилась до Кремля.

Втім свою посаду вона полишила майже за тиждень до телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, через яку опоненти Трампа почали розслідування, яке може призвести до імпічменту.

За даними газети Wall Street Journal, Гілл на слуханнях повідомила про те, що радники президента Трампа були вкрай стурбовані спробами близьких до президента людей підштовхнути Київ до розслідування діяльності на Україні сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Фіона Гілл – не перший колишній високопоставлений співробітник адміністрації Трампа, який виступає на закритих слуханнях у Палаті представників.

3 жовтня перед конгресменами виступив ексспецпредсставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Минулого тижня перед законодавцями виступила колишній посол США в Києві Марі Йованович. Як пише американська преса, її відправили у відставку за опір спробам взаємодії з урядом України з неофіційних каналів, які чинив особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані.

17 жовтня на слуханнях в Конгресі має виступити американський посол в Європейському союзі Ґордон Сондленд.

Демократи вважають, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена, а також інформацію про причетність до втручання в американські вибори українців. На думку критиків Трампа, спроби залучити іноземну допомогу в боротьбі зі своїм потенційним суперником на майбутніх президентських виборах можуть стати підставою для оголошення імпічменту президенту.

Трамп усі закиди на свою адресу відкидає і називає розслідування «полюванням на відьом».