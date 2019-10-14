Свідчення в справі імпічменту надає ексрадниця Трампа. Що про це треба знати

14 жовтня, попри вихідний день у Сполучених Штатах, в Палаті представників Конгресу США свідчить колишня радниця Трампа з питань Росії Фіона Гілл. Вона була в Раді національної безпеки США практично з самого початку президентства Дональда Трампа і критично ставилась до Кремля. Втім свою посаду вона полишила майже за тиждень до телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Свідчення Гілл є частиною розслідування трьох комітетів Палати представників США щодо імпічменту президента Трампа. Телеканал CNN повідомляє, що Конгрес вирішив викликати Гілл через те, що Білий дім перешкоджав свідченням безпосередніх свідків скандалу довкола України. «В світлі спроб Білого дому перешкодити співпраці прямих свідків із розслідуванням Палати представників та зусиль Білого дому обмежити будь-які свідчення, комітет з розвідки Палати представників видав повістку колишній учасниці Ради національної безпеки Фіоні Гілл», – розповів журналістам один із посадовців, що займається розслідуванням.

Слухання відбуваються за зачиненими дверима, проте деякі американські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, розкрили зміст доповіді чиновниці.

За даними NBC, Гілл звертає увагу на те, що посол США в ЄС Ґордон Сондленд та адвокат Трампа Руді Джуліані порушили правила Білого дому та Ради національної безпеки, оскільки «вели тіньову політику щодо України». Водночас CNN каже, що Фіона Гілл свідчить про те, що вона «не була знайома з деякими аспектами, що стосуються скандалу з Україною».

Конгресмен від Демократичної партії США Джеймі Раскін, який присутній на слуханнях, у коментарі MSNBC сказав: «По суті, всі говорять нам одну і ту ж річ – що той телефонний дзвінок 25 липня був лише вершиною айсберга».

Водночас інший конгресмен від Республіканської партії Метт Ґаетц заявив, що його вигнали зі слухань. Це сталось нібито через те, що він не є членом жодного з трьох комітетів, які проводять розслідування. Втім сам Ґаетц наполягає на тому, що він мав право бути присутнім як член юридичного комітету Палати представників.

Виступ Фіони Гілл у Конгресі відбувається за день до нового раунду дебатів кандидатів у президенти від Демократичної партії. Деякі оглядачі припускали, що вона може пролити більше світла на справу і надати ключові свідчення, що матимуть вагомий вплив на хід розслідування про імпічмент.