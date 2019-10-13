Україна стає все глибше втягнутою в сагу з імпічментом у США

Повідомлення про імовірну причетність громадян України до справи з розслідуванням, яке провадить нижня палата Конгресу США в рамках підготовки імпічменту президента Дональда Трампа, з’являються дедалі частіше.

Наприкінці минулого тижня у п’ятницю, 11 жовтня колишній посол США в Україні Марі Йованович свідчила в комітетах Палати представників США. У вступному слові до своїх свідчень вона наголосила, що менш ніж через два місяці після того, як Державний департамент продовжив термін її перебування в Києві до 2020 року, їй неочікувано сказали, що вона має повернутися в США «наступним рейсом». Федеральні прокурори також перевіряють причетність особистого адвоката президента Дональда Трампа – Руді Джуліані – до відставки посла Йованович. Вони вважають, що адвокат Трампа намагався підірвати її вплив.

А вже на вихідні з’явилося повідомлення у виданні The New York Times про те, що прокуратура США почала розслідування стосовно самого Руді Джуліані. За даними газети, його підозрюють у порушенні законів про лобізм. Розслідування пов’язане зі справою проти помічників адвоката Трампа – Лева Парнаса і Ігоря Фрумана, заарештованих у США минулого тижня за звинуваченням у порушенні фінансування виборчих кампаній.

Кореспонденти Радіо Свобода згадують деякі моменти діяльності цих двох чоловіків:

У квітні 2019 року два амбітні бізнесмени, пов’язані з політичними колами у США, вирушили до Ізраїлю на зустріч із Ігорем Коломойським, одним із найбагатших магнатів України, якого дехто вважає людиною з оточення президента Володимира Зеленського. Обидва вихідці з колишнього СРСР – Лев Парнас народився в Україні, а Ігор Фруман у Білорусі. Вони намагалися розкрутити фірму, що займається торгівлею природним газом, яка потенційно залучала б Україну.

Ці двоє вихвалялися, як розповідав Коломойський, що були щільно пов’язані з Руді Джуліані, а також із тодішнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком. За словами Ігоря Коломойського, він вигнав їх зі свого кабінету.

«В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США», – заявив Коломойський 17 травня в інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). – І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає. Два «Остапи Бендери», які ходять поміж двома країнами й розповідають всіляке…»

9 жовтня близько 18:00 Парнаса та Фрумана заарештували федеральні органи у Вашингтоні, у Міжнародному аеропорті імені Даллеса у них були квитки в один бік до німецького Франкфурта. У випусках новин повідомляли деталі: вони вже перебували у скляному коридорі до літака, коли агенти в цивільному одязі зупинили їх, розвернули назад та взяли під варту.

Влада США звинувачує Парнаса та Фрумана в порушенні закону про фінансування виборчої кампанії в Сполучених Штатах, що вони «незаконно переказували кошти з іноземних джерел кандидатам на державні посади федерального рівня і рівня штатів».

Але американські судові документи також натякають на ширшу мережу зв’язків, які додають ще більше українського аспекту до розслідування у Конгресі США питання імпічменту президента Трампа.

«Вони прагнули до політичного впливу не тільки у власних фінансових інтересах, а й в політичних інтересах щонайменше однієї іноземної посадової особи – співробітника українського уряду, який домагався відставки посла США в Україні» – розповів журналістам федеральний прокурор у Південному окрузі штату Нью-Йорк Джефф Берман.

У своєму першому судовому зверненні 10 жовтня Парнас і Фруман не заперечували проти рішення суду: прокурори заявили, що існує ризик втечі – суддя визначив їм можливість грошової застави в розмірі 1 мільйона доларів. У справі також звинувачують ще трьох чоловіків, в тому числі громадянина України Андрія Кукушкіна.

Згідно з обвинувальним висновком, Парнас і Фруман створили компанію під назвою Global Energy Products, яку вони використали, щоб переказати 325 000 доларів до Комітету збору коштів на виборчу кампанію Трампа у 2018 році.

Прокурори заявили, що ці двоє – разом із Кукушкіним і двома іншими – перебували у змові з метою приховати джерело походження внесків у виборчій кампанії двох кандидатів на політичні посади в американському штаті Невада.

Також, як свідчать записи Федеральної виборчої комісії США, Лев Парнас пожертвував на користь Трампа 100 000 доларів під час виборчої кампанії 2016 року.

В судових документах також зазначено, що Парнас та Фруман уже внесли та пообіцяли зібрати ще більше грошей на користь конгресмена, який брав участь у намаганні відкликати посла США в Україні Марі Йованович.

Телефонна розмова

У телефонному дзвінку з Зеленським 25 липня, який ЗМІ цитують на підставі оприлюдненого Білим домом тексту розмови, Трамп також критикував Йованович, яку передчасно відкликали з посади посла у Києві двома місяцями раніше, у травні. Він назвав її «поганою новиною».

Згідно з обвинуваченням США, Парнас та Фруман брали безпосередню участь у залаштункових спробах відкликати Марі Йованович із Києва.

«Зусилля Парнаса щодо відсторонення посла проводилися, принаймні частково, на прохання одного або декількох українських урядових чиновників», – ідеться в обвинувальному акті.

Український урядовий чиновник чи посадові особи не були названі в обвинувальному висновку. Але одним із головних критиків Йованович, як детально викладено в обвинувальному акті, був Юрій Луценко, який замінив Віктора Шокіна на посаді генпрокурора, а вже самого Луценка у серпні усунув з посади президент Зеленський. Про це також написало в суботу, 12 жовтня, видання NBC News із посиланням на інформацію від американського посадовця.

Прес-секретар Луценка не відповідає на чисельні телефонні дзвінки Радіо Свобода із проханням про коментар на цю тему.

Марі Йованович була у центрі гострої критики з боку союзників Трампа, які скаржилися, що вона перешкоджає зусиллям відновити розслідування щодо української енергетичної компанії Burisma Holdings.

Гантер Байден – син Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США та, можливо, головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року – був у раді директорів «Бурісми». За повідомленнями, він отримував 50 000 доларів на місяць за те, що був консультантом та членом правління, і це, за його словами, скінчилося в травні.

Трамп та його союзники стверджують, що Джо Байден нібито домігся усунення в 2016 році генпрокурора Віктора Шокіна, щоб зупинити розслідування зловживань у газовій компанії, до якої мав стосунок його син. Байден, який неодноразово заперечував будь-який подібний мотив, був одним із кількох американських та західних чиновників, які в той час скаржилися, що Шокін мало що робив для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності учасників великих корупційних справ.

Питання щодо розслідування діяльності Байдена виникло і під час уже згаданої телефонної розмови Трампа з Зеленським 25 липня. Згідно з розшифровкою розмови, Трамп запропонував Зеленському «підштовхнути» нові розслідування, у тому числі щодо Байдена.

Трамп порушив питання розслідування одразу після того, як Зеленський згадав про потребу України в більшій військовій допомозі зі США. Дзвінок відбувся лише через кілька днів після того, як Трамп, за повідомленнями, заблокував надання 391 мільйона доларів військової допомоги Україні.

Трамп та Білий дім наполегливо спростовують звинувачення на свою адресу і називають їх «цілковитою брехнею».

Руді Джуліані, колишній федеральний прокурор США та колишній мер Нью-Йорка, не має офіційної посади в адміністрації Трампа. Але критики звинувачують його у тому, що він проводив тіньову зовнішньополітичну кампанію від імені Трампа, а також він відверто критикував Йованович.

Лев Парнас брав активну участь у безлічі переговорів між американськими дипломатами та українськими посадовими особами навколо телефонної розмови Трампа-Зеленського 25 липня.

За шість днів до тієї телефонної розмови Парнас брав участь у зустрічі за сніданком у Вашингтоні, округ Колумбія, з Джуліані та спеціальним посланцем США з питань України Куртом Волкером.

«Ми вели довгу розмову про Україну. На мій подив, пан Джуліані вже дійшов власного висновку, що панові Луценку не можна довіряти і що він діяв у корисних цілях», – сказав, виступаючи перед комітетом Палати представників США, який займається розслідуванням у рамках імпічменту президента США, Курт Волкер, який минулого місяця несподівано пішов у відставку.

В Україні ані Парнас, ані Фруман не є широко відомими постатями в бізнесі чи урядових колах. Фруман є власником нічного клубу в чорноморському порту Одеси – клуб має назву Mafia Rave.

Газові справи

Згідно з документацією, компанія Global Energy Producers L.L.C., яку вони зареєстрували в штаті Делавер, була створена для постачання в США зрідженого природного газу.

У текстовому обміні з програмою Радіо Свобода «Схеми: корупція в деталях» 9 жовтня, Лев Парнас, перед його затриманням, заявив, що він і Фруман вели переговори про продаж американського газу в Україну.

Однак він заперечив, що в рамках цих зусиль вони намагалися вплинути на зміну керівництва Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Слідчі конгресу під час розслідування імпічменту оголосили, що вимагають, щоб Парнас і Фруман передали документи, пов’язані зі звинуваченнями, які вони намагалися змінити.

Пізно 9 жовтня Дональда Трампа запитали про його стосунки з Парнасом чи Фруманом.

«Я не знаю цих панів, – сказав Трамп. – Зараз, можливо, у мене є фотографія з ними, тому що я маю світлини з усіма. Я не знаю про них. Я не знаю, що вони роблять. Я не знаю, можливо, вони були клієнтами Руді [Джуліані]. Вам доведеться запитати у Руді».

У соціальних мережах тим часом з’явилися фотографії Парнаса і Фрумана в компанії Дональда Трампа, віцепрезидента Майка Пенса, адвоката Руді Джуліані та інші світлини.

Лев Парнас та Ігор Фруман, у свою чергу, подали позов до українського суду проти Ігоря Коломойського за коментарі, які він висловив 17 травня в уже згаданому інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). У цьому позові програму «Схеми» вони називають у числі «відповідачів».