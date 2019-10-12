У США в одній справі з Фруманом і Парнасом заарештували ще одного вихідця з України

Американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна заарештували в Сан-Франциско. 46-річний Кукушкін фігурує у звинуваченнях, висунутих прокурорами США проти Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, партнерів особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Кукушкін був заарештований ще 10 жовтня, повідомляє американський телеканал CBS News з посиланням на інформацію представника ФБР Вільяма Свіні.

Кукушкіна, а також Парнаса і Фрумана звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків у виборчі кампанії двох кандидатів на політичні посади в американському штаті Невада. Внески по 10 тисяч доларів робилися в інтересах російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензії на бізнес із поширення марихуани. Фінансування політичних кампаній у США в інтересах іноземних діячів заборонене, нагадує українська служба «Голосу Америки».

Кукушкіну, на відміну від Парнаса і Фрумана, не висувають звинувачень у діях в інтересах українського чиновника.

У тексті звинувачення йдеться, що в липні 2018 року всі чотири обвинувачені вступили в змову, щоб заснувати бізнес із рекреаційної марихуаною, який фінансувався іноземним громадянином і через який оплачувалися їхні лобістські зусилля. При цьому вони приховували ім’я інвестора, через, як пояснив Кукушкін, «його російське походження і параною навколо цього».

10 жовтня у федеральному суді у Вірджинії висунуті звинувачення чотирьом американським громадянам, троє з яких народилися на території колишнього Радянського Союзу. Двох із них пов'язують з особистим адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.