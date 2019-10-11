До МЗС України не надходило звернень від США у справі партнерів Джуліані – Пристайко

До Міністерства закордонних справ України не надходило звернень від США у справі Лева Парнаса та Ігоря Фрумана – двох американських бізнесменів, які є партнерами особистого юриста Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Про це Радіо Свобода розповів очільник відомства Вадим Пристайко.

«Насправді будь-які звернення, згідно з нашими домовленостями, відбуваються, через Міністерство юстиції і Генеральну прокуратуру, тому мені можуть бути не відомі всі деталі. Те, що я знаю – ні, не зверталися. Але, можливо, відбувалися звернення по інших каналах», – відповів він.

Радіо Свобода надіслало відповідні запити до Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України.

Прокуратура штату Нью-Йорк висунула звинувачення чотирьом американцям у змові з метою залучення коштів бізнесмена з Росії на фінансування виборчої кампанії президента США Дональда Трампа. У документах, оприлюднених у суді, йдеться про Лева Парнаса, Ігоря Фрумана, а також Андрія Кукушкіна та Дейвіда Коррейю.

Вихідці з колишнього СРСР Парнас і Фруман є партнерами особистого юриста Трампа Рудольфа Джуліані. За даними американських ЗМІ, саме Фруман і Парнас допомагали Джуліані вибудувати справу проти Гантера Байдена, сина основного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

6 жовтня агентство Associated Press повідомило, що американські бізнесмени Лев Парнас, Ігор Фруман та Гаррі Сарджент ІІІ також намагалися добитися звільнення голови НАК «Нафтогаз України» Коболєва й призначення замість нього народженого в Росії громадянина США Андрія Фаворова, щоб компанії союзників Трампа могли отримати контракти про експорт газу до України.

9 жовтня Парнаса і Фрумана затримали. Суд у США відпустив Парнаса і Фрумана під заставу в 1 мільйон доларів.

Повністю інтерв’ю з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 12 вересня.