Трамп після заяв Зеленського на пресмарафоні: розмови про імпічмент мають припинитись

Президент США Дональд Трамп заявляє, що розмови про його імпічмент мають припинитися після того, як його український колега Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві 10 жовтня заявив, що в його телефонній розмові з Трампом у липні «не було шантажу».

«Це має негайно припинити розмови про імпічмент!», – написав Трамп у твітері.

За словами Зеленського, в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у липні цього року, він не порушував питання військової допомоги США Україні, бо ще не знав, що вона «заморожена».

Тому, «шантажу не було, оскільки це не було предметом нашої розмови (телефонна розмова із Дональдом Трампом – ред.), сказав Володимир Зеленський.

Президент України під час пресмарафону, що від 10:00 триває в Києві, також заявив, що не має наміру втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів, незважаючи на те що його телефонна розмова з Дональдом Трампом виявилася в центрі скандалу і стала приводом для початку розслідування з питання про імпічмент президента США.

«Я не хочу бути втягнутим в американські вибори, я не хочу мати вплив на ваші вибори і вибір американців», – заявив президент України.

«Якщо ви втягнете України і українського президента в свою внутрішню політику, це буде величезна помилка», – сказав Зеленський, звертаючись до американських журналістів.

Кореспонденти низки видань – перш за все американських – під час пресмарафону ставлять президентові Зеленському питання про телефонну розмову з Трампом 25 липня. Президент України сказав, що не радий тому, що його стенограма цієї розмови була опублікована, і знову заявив, що Трамп не чинив на нього тиск.

При цьому він відмовився давати оцінку проханню Трампа розслідувати діяльність його політичного суперника Джо Байдена, зазначивши лише, що Україна буде діяти за законом і розгляне запит від американської прокуратури, якщо він надійде.