Адміністрація Трампа не братиме участі в процесі щодо імпічменту – Білий дім

Білий дім сповістив контрольовану демократами Палату представників США, що адміністрація президента Дональда Трампа не братиме участі у розгляді справи щодо імпічменту в законодавчій палаті.

У листі від 8 жовтня президентська канцелярія назвала розслідування щодо республіканця Трампа «незаконним», назвавши процес «необґрунтованим» і «неконституційним».

Спікер Палати представників демократка Ненсі Пелосі заявила, що Трамп буде «притягнутий до відповідальності» за відмову його адміністрації співпрацювати.

«Тривалі зусилля з приховування правди щодо зловживання владою президентом від американського народу будуть розглядатися як ще один доказ», – сказала Пелосі.

Лист від Білого дому у Палату представників відправили незабаром після того, як Держдепартамент заборонив адвокату посла США в Євросоюзі Гордону Сондланду свідчити в Палаті представників у справі про імпічмент президента США.

Голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф назвав ситуацію « ще одним переконливим доказом» щодо перешкоджання розслідуванню у Конгресі.

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.