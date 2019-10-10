«З нашого боку все збігається»: Зеленський підтвердив автентичність розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розшифровка його липневої розмови з президентом США Дональдом Трампом, оприлюднена американською стороною, відповідає дійсності. Про це він сказав під час пресмарафону у Києві, відповідаючи на запитання, чи є версія, опублікована американською, і версія української сторони – ідентичними.

«Чесно кажучи, не буду брехати, бо я навіть не перевіряв, тому що я думаю, що вона співпадає. Я думаю, що вона співпадає повністю», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що головні акценти у цій розмові були на бажанні отримати «потужну підтримку з боку США».

«Я дійсно хотів сказати, що нам потрібна зустріч. І не було ніяких умов – через Буріpму, не Бурізму, через зброю не було. Ми просто повинні були налагодити відносини», – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що ще до телефонної розмови хотів «затягнути» Трампа в Україну, щоб він зміг оцінити реальний хід справ і те, «на що США дають гроші».

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднення його розмови з Трампом, казав, що, на його думку, «зміст дзвінків між президентами незалежних країн не повинен публікуватися».

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Американський лідер сказав українському колезі про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Його звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року. Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.