Володимир Зеленський почав спілкуватися із журналістами на Kyiv Food Market у Києві. Він сидить за столом, а поруч з ним перша група журналістів із різних ЗМІ. Зеленський вибачився, що трохи запізнився. Сказав, що бігає зранку. І хотів прибігти прямо на цей, організований Офісом президента, пресмарафон. Але, каже, йому сказали, що це буде «не дуже ввічливо». Тому, приїхав, але дуже хотів би, щоб зустріч була неформальною. Радіо Свобода веде пряму трансляцію.
Понад 300 журналістів акредитовані для участі в сьогоднішньому пресмарафоні президента України Володимира Зеленського, повідомила на сторінці у Facebook речниця глави держави Юлія Мендель.
«Час на спілкування ще надсилається», – зазначила Мендель, маючи на увазі, що журналістів сповістять, на котру годину у них призначена зустріч для запитань президентові.
Початок відеотрансляції заплановано на 10:00