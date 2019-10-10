Сьогодні, 10 жовтня, в Києві пройде пресмарафон із президентом України Володимиром Зеленським. Радіо Свобода проведе текстову і відеотрансляцію події.

Як запевняють на Банковій, глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня на Kyiv Food Market – гастропросторі, який нещодавно відкрився на вулиці Московській у центрі Києва.

В Офісі президента вирішили провести зустріч глави держави з журналістами в новому форматі: вони зможуть поставити запитання групами по сім-десять осіб, ці групи, як планується, будуть змінюватися кожні півгодини.

«Формуватимуться вони за списком акредитації. Кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з Президентом. Також представники ЗМІ матимуть змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю», – повідомили в команді Зеленського.

Відтоді, як Зеленський став президентом, він так і не провів жодної повноцінної пресконференції. При цьому він періодично записував відеозвернення: іронічно «дякував» депутатам, що підтвердили правильність його рішення про розпуск парламенту та пропонував люструвати чиновників часів Петра Порошенка. Також він дав інтерв’ю «прем’єр-міністру» із серіалу «Слуга народу», актору Станіславу Боклану.