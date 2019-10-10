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10 Жовтень 2019, Київ 10:25
Новини | Політика

Live Зеленський збирає журналістів на фудмаркеті у Києві – живий блог

Коротко про головне

Сьогодні, 10 жовтня, в Києві пройде пресмарафон із президентом України Володимиром Зеленським. Радіо Свобода проведе текстову і відеотрансляцію події.

Як запевняють на Банковій, глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня на Kyiv Food Market – гастропросторі, який нещодавно відкрився на вулиці Московській у центрі Києва.

В Офісі президента вирішили провести зустріч глави держави з журналістами в новому форматі: вони зможуть поставити запитання групами по сім-десять осіб, ці групи, як планується, будуть змінюватися кожні півгодини.

«Формуватимуться вони за списком акредитації. Кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з Президентом. Також представники ЗМІ матимуть змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю», – повідомили в команді Зеленського.

Відтоді, як Зеленський став президентом, він так і не провів жодної повноцінної пресконференції. При цьому він періодично записував відеозвернення: іронічно «дякував» депутатам, що підтвердили правильність його рішення про розпуск парламенту та пропонував люструвати чиновників часів Петра Порошенка. Також він дав інтерв’ю «прем’єр-міністру» із серіалу «Слуга народу», актору Станіславу Боклану.

ОНОВИТИ

Володимир Зеленський почав спілкуватися із журналістами на Kyiv Food Market у Києві. Він сидить за столом, а поруч з ним перша група журналістів із різних ЗМІ. Зеленський вибачився, що трохи запізнився. Сказав, що бігає зранку. І хотів прибігти прямо на цей, організований Офісом президента, пресмарафон. Але, каже, йому сказали, що це буде «не дуже ввічливо». Тому, приїхав, але дуже хотів би, щоб зустріч була неформальною. Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Понад 300 журналістів акредитовані для участі в сьогоднішньому пресмарафоні президента України Володимира Зеленського, повідомила на сторінці у Facebook речниця глави держави Юлія Мендель.

«Час на спілкування ще надсилається», – зазначила Мендель, маючи на увазі, що журналістів сповістять, на котру годину у них призначена зустріч для запитань президентові.

Початок відеотрансляції заплановано на 10:00

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