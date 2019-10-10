Зеленський: Портнов не має жодного стосунку до Офісу президента і до нашої влади

Колишній заступник голови Адміністрації президента України Віктора Януковича Андрій Портнов не має жодного стосунку до нової влади, заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання Радіо Свобода під час спілкування з пресою.

«Консультації, впевнений, ніхто не проводить. Чи хтось з офісу зустрічався? Просто не маю такої інформації. Пан Портнов не має ніякого стосунку до офісу і до нашої влади. Що він робить, як він живе і які у нього справи? Він самостійна людина», – сказав Зеленський.

За словами президента, йому сказали, що Портнов, «напевно», не фігурує в кримінальних справах і не перебуває в розшуку.

Зеленський впевнений, що повернення Портнова не пов’язане з його перемогою на виборах президента України.

Журналістка Радіо Свобода нагадала, що у Зеленського і Портнова збігалися ідеї стосовно розширення дії закону про люстрацію. На їхню думку, цей закон мав поширюватися і на представників влади 2014-2019 років.

«Я з ним про це не спілкувався, я не працюю «калькою» в цілому, я ні за ким не повторюю», – заявив Зеленський.

Портнов повернувся до України в травні за кілька днів до інавгурації президента України Володимира Зеленського. Він залишив Україну у 2014 році після подій Євромайдану.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.