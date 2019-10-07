Арешт Сергія Пашинського: належна робота ДБР чи «помста Андрія Портнова»?

«Тримання під вартою» – такий запобіжний захід обрав Печерський суд Києва щодо народного депутата чотирьох скликань Сергія Пашинського. Про це клопотали перед судом слідчі Державного б’юро розслідувань (ДБР). Вони висунули Пашинському підозру «в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень» за справою, провадження в якій закрила Генеральна прокуратура ще у 2017 року. Чому ДБР вирішило ще раз розслідувати цю справу?

Сергій Пашинський давно у політиці. Він тричі проходив до Верховної Ради за списком партії Юлії Тимошенко «Батьківщина», і в четверте – на парламентських виборах 2014 року – за списком партії Арсенія Яценюка «Народний фронт». У попередньому складі парламенту Пашинський очолював Комітет із питань національної безпеки і оборони. Його ім’я згадували в контексті кількох корупційних скандалів. Свою причетність до корупційних схем Пашинський завжди заперечував.

Наприкінці 2016 року стався інцидент, під час якого Пашинського вдарили пляшкою по голові, а він – прострелив нападнику ногу.

Тоді Сергій Пашинський повідомив, що ввечері 31 грудня 2016 року, повертаючись з дружиною увечері додому – у темряві на лісовій дорозі ледь не врізалися в авто із вимкненими габаритними вогнями. Після екстреного гальмування, Пашинський, за його словами, вийшов із машини і зробив зауваження тим, хто був біля того автомобіля. Виникла словесна перепалка. Після цього, за версією Пашинського, яку підтверджено у повідомленні поліції Київської області про з’ясування обставин інциденту, один із його учасників із прізвищем Хімікус кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами. Пашинський стверджує, що спочатку зробив попереджувальний вистріл у повітря, але Хімікус не зупинився, а вдарив його по голові пляшкою. Пашинський упав, а тоді, піднімаючись, здійснив постріл Хімікусу в ногу.

Після того депутат надав пораненому медичну допомогу і викликав швидку допомогу і поліцію.

Натомість, постраждалий Хімікус стверджував, що попереджувального пострілу Пашинський не робив. За його версією, він допомагав незнайомцю заштовхнути несправний автомобіль із дороги на узбіччя, коли біля них зупинилось авто, з котрого вийшов із пістолетом Пашинський, який направив пістолет на них і крикнув: «Усім стояти!». Хімікус стверджував, що, якби не вдарив Пашинського пляшкою, то «куля була б у нього не у стегні, а у грудях».

Сергій Пашинський доводив, що вчинив постріл з метою самозахисту та захисту своєї дружини.

Було розслідування. Потім Генеральна прокуратура у липні 2017 року закрила провадження у цій справі у зв’язку «із відсутністю у діяннях» обох учасників інциденту «складу кримінальних правопорушень».

Поновлення розслідування

4 жовтня 2019 року Державне б’юро розслідувань (ДБР), на яку покладено «обов’язок запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили вищі посадові особи (серед них і народні депутати – ред.)», повідомило про підозру вже колишньому народному депутату України Сергію Пашинському через стрілянину, вчинену 31 грудня 2016 року.

«Досудовим розслідуванням встановлено: 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки «Glock 19») та вистрілив чоловіку в ліву ногу. Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги», – мовиться у повідомленні ДБР.

«Особливих підходів у розслідуванні злочинів у нашій країні ні до кого не буде. Народний депутат – відповідай за свої вчинки», – так прокоментував це директор ДБР Роман Труба.

ДБР подало до Печерського суду клопотання про обрання Сергію Пашинському запобіжного заходу – «тримання під вартою», оскільки, за словами слідчих, колишній депутат може чинити тиск на слідство або втекти.

Сам Сергій Пашинський стверджує, що підозра від ДБР є наслідком «впливу на це відомство колишнього юриста Януковича – Андрія Портнова».

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«Реанімація справи та спроба посадити мене до в’язниці – це помста Портнова. Того самого Портнова, який, на посаді заступника глави адміністрації президента Януковича забезпечував правовий беспредєл щодо учасників Революції Гідності», – написав Сергій Пашинський на своїй сторінці у мережі «Фейсбук»

Що говорив Сергій Пашинський Печерському суді

7 жовтня 2019 року, коли Печерський суд Києва вирішував, який запобіжний захід обрати колишньому народному депутату у зв’язку із висунутою йому ДБР підозрою, підтримати Сергія Пашинського прийшов колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

Захищав Пашинського у суді адвокат Андрій Федур.

Сергій Пашинський свідчив перед судом, розповідаючи про події новорічної ночі 31 грудня 2016 року.

«Було дві особи чоловічої статі. Зі мною була моя дружина… Він вдарив мене по голові, тримав у руці «розочку» (те, що залишається від розбитої пляшки, якщо її тримати за горловину – ред.) і погрожував мені. У цій ситуації – я свідомо вистрілив йому у ногу… Я одразу надав йому допомогу – затиснув рану, щоб зупинити кров. Мій старший син приїхав разом із швидкою і особисто простежив, щоб у новорічну ніч надали йому (Хімікусу – ред.) усю необхідну медичну допомогу. Тепер він живий, здоровий і все з ним добре. Усі мої слова підтверджені розслідуванням, проведені допити, слідчі експерименти», – сказав Сергій Пашинський у суді.

А далі він висловив довіру суду, але звинуватив ДБР, досудове слідство ДБР у «керованості» Андрієм Портновим.

«Я вважаю поновлення цього розслідування незаконним. Орган досудового слідства, як мінімум, керуються Андрієм Портновим. Ця кримінальна справа була анонсована Портновим давним давно у дрібницях. Це примітивна помста Андрія Портнова за те, що він втратив можливість контролювати корупційні потоки, як він це робив при Януковичеві. Є численні докази впливу Андрія Портнова на ДБР і окремих його працівників», – заявив Пашинський.

Рішення суду – тримання під вартою

Сергій Пашинський запевняв суд, що буде співпрацювати зі слідством, і не має намірів і важелів впливати на слідство, а також не збирається їхати з країни.

«Як тільки я дізнався, що це відбулося – я офіційно повідомив слідство – де я, повідомив свій телефон і сказав, що я беру на себе добровільне зобов’язання не покидати Україну. Я, як ніхто інший, зацікавлений у об’єктивному розслідуванні. Я гарантую, що нікуди не поїду, і буду працювати зі слідством», – сказав колишній народний депутат у суді.

Планується його фізичне знищення як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта

Проте, Печерський районний суд, вислухавши усі сторони, задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань і обрав колишньому депутату Сергію Пашинському запобіжний захід – тримання під вартою терміном до 4 грудня 2019 року без права внесення застави.

Адвокат Андрій Федур заявив, що оскаржить рішення суду, оскільки, за його словами, життю Сергія Пашинського у Лук'янівському СІЗО «загрожує небезпека, планується його фізичне знищення як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта».

Соратниця Сергія Пашинського по парламенту Тетяна Чорновол назвала арешт «реваншем».

«Перша репресія реваншу – Сергій Пашинський. Лідер Майдану і той, хто підписав перший бойовий наказ в АТО. Особистий ворог Путіна і той, хто вирвав з рота в Януковича і повернув у бюджет 1.5 млрд. доларів», –написала Тетяна Чорновол на своїй сторінці.

Факти біографії Сергія Пашинського

Сергій Пашинський народився на Рівненщині. Батьки – учителі. Середню школу закінчив у Коростені і вступив на історичний факультет Київського педагогічного інституту. Навчався із перервою на строкову службу в армії. Вищий навчальний заклад завершив у 1991 році за спеціальністю «історик-суспільствознавець».

Про свій перший бізнес-досвід в ефірі з Яніною Соколовою Пашинський розповів так: «У 1990 році – я взяв банку халви, 10 пачок чаю і коляску «Мальвіна», і на варшавському базарі я продав це все за 30 доларів. Це був перший мій бізнес-досвід».

Потім, за словами Пашинського, у 1992 році він створив компанію «Інтерконтракт», яка експортувала продукти харчування («консервацію, м’ясо і цукор») в Росію і щось імпортувала звідти в Україну. У 1998 році Пашинський керував ЗАТ «Торговий дім банку «Україна», а у 1999 році став заступником голови правління «Ощадбанку».

У лютому 2005 року Сергій Пашинський став радником прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, а у серпні цього ж року очолив ДП «Укррезерв».

У 2006 році Сергій Пашинський уперше проходить під номером 101 у списку «Блоку Юлії Тимошенко» до Верховної Ради. Він стає головою підкомітету з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

У двох наступний скликаннях парламенту – VI та VII – Сергій Пашинський так само проходить до парламенту від «Блоку Юлії Тимошенко». Він працює у парламентському Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки і дуже активно відстоює «потрібність і корисність» газових угод, укладених Юлією Тимошенко із російським «Газпромом» у 2009 році.

Після Революції гідності Пашинський із березня по червень 2014 року виконує обов’язки керівника Адміністрації президента України, а потім знову проходить у парламент, тільки вже цього разу від партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка.

У Верховній Раді VIII cкликання Пашинський очолював Комітет із питань національної безпеки і оборони.

Скандали навколо Сергія Пашинського

Рух «Чесно» повідомляв про Сергія Пашинського у зв'язку з антикорупційними розслідуваннями. Зокрема, використання коштів «Укртранснафти», що призначалися на ремонт нафтогону, а також щодо закупівель військової техніки та деталей до неї.

Журналісти програма Радіо Свобода «Схеми: корупція в деталях» провели розслідування «Імпортозаміщення по-новому».

За словами Пашинського, Україна повинна озброювати армію будь-якою ціною.

«Наші хлопці на передовій повинні бути озброєними. І якщо нашим хлопцям, щоб їх озброїти, треба щось привезти з Російської Федерації, щоб вони ще краще воювали з Російською Федерацією, то це тільки викликає нашу повагу», – вважає Пашинський , хоча і називає це «дуже ризикованою схемою», від якої «стратегічно треба відмовитись».

Питання «Схем», у якому зачіпається тема російських деталей для українського оборонпрому, Сергій Пашинський назвав «провокацією» і «ФСБшною метушнею».

«У вас є факти, що ми закупляємо російські комплектуючі, так? У вас є такі факти? Ми – молодці! Незважаючи на всі зусилля ФСБ і засобів масової інформації, які підривають, ми вирішуємо це питання і комплектуємо нашу зброю необхідними запасними частинами. І всі ці провокації, вся ця ФСБшна метушня не заважає нам», – наголосив він 28 квітня 2018 року.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 16 липня 2018 заявив, що передав Службі безпеки України заяву співробітниці секретаріату комітету з нацбезпеки, що голова комітету Сергій Пашинський погрожував їй фізичною розправою. Сам Пашинський це заперечував, а натомість звинувачує заявницю у фінансових зловживаннях.

У 2018 році Радіо Свобода зібрало короткий огляд конфліктів, у яких узяв участь тогочасний народний депутат та скандалів, до яких він виявився дотичним.

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Також ім'я Сергія Пашинського фігурувало у дослідженні Радіо Свобода справи про рейдерське захоплення фабрики «Житомирські ласощі».

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