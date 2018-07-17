Народний депутат Пашинський і його скандали

Київ – Генеральний прокурор Юрій Луценко 16 липня заявив, що передав Службі безпеки України заяву співробітниці секретаріату комітету з нацбезпеки, що голова комітету Сергій Пашинський погрожував їй фізичною розправою. Сам Пашинський це заперечує, а натомість звинувачує заявницю у фінансових зловживаннях. Радіо Свобода зібрало короткий огляд конфліктів, у яких узяв участь народний депутат останнім часом, та скандалів, до яких він виявився дотичним.

У день, коли Юрій Луценко зробив заяву, видання Insider поширило лист, нібито написаний до прокуратури головою секретаріату комітету Тетяною Блистів щодо погроз на її адресу.

«У нашої родини є підстави побоюватися здійснення такої погрози, як самим Пашинським С.В. (який вже застосовував зброю, і залишився безнаказаним) (орфографія авторська – ред.), так і іншими особами, оскільки Пашинський С.В. мені сказав, що я ще не знаю, хто він такий, і що у нього для таких, як я, є «спеціально навчені люди»», – йдеться у документі, а також припускається, що Пашинський може бути «причетний до злочинів, які інкримінуються Шепелєву О.О.».

Зв’язатися із самою Тетяною Блистів, аби вона підтвердила або спростувала авторство опублікованого звернення, Радіо Свобода не вдалося.

Натомість Сергій Пашинський підтверджує, що дійсно йдеться саме про цю співробітницю секретаріату, і що між ними виник конфлікт. За словами Пашинського, він записав щодо Блистів заяву про зловживання та закликав звільнитись з посади.

«Коли стало відомо, що проти неї порушено кримінальну справу за шахрайство з використанням службового становища, я покликав її та запропонував надати пояснення з приводу зазначених фактів. Оскільки відповідей не було, їй було дуже коректно рекомендовано звільнитися за власним бажанням. Єдине, що можна трактувати за погрозу у нашому спілкуванні, було – «Тетяна, я сподіваюся, Вас перевиховають у Качанівській колонії». У відповідь я почув – «Я вас посаджу!», та «Та ви не знаєте з ким зв’язалися!»», – написав депутат у Facebook.

У свою чергу, звинувачення у погрозах Пашинський заперечує.

«Жодних мотивів «погрожувати вбивством» цій людині у мене не було і бути не може. Її звернення до правоохоронних органів – не більше, ніж помста та обрана лінія захисту. Очевидно, що я готовий брати участь у будь-яких процесуальних діях, передбачених законом», – заявив він.

Радіо Свобода надіслало запити до Нацполіції щодо цієї заяви, а також до СБУ – і з запитанням, чи починали вони провадження за заявою Тетяни Блистів, і очікує на відповідь.

Між тим, історія публічних конфліктів і судових справ, у яких брав участь депутат, досить тривала.

Герої «Нового времени»

Одна із «найсвіжіших» справ стосується розслідування видання «Новое время», де фігурували Сергій Пашинський та заступник голови РНБО Олег Гладковський, і де йшлося про засекречений контракт, укладений Міноборони на 2016-2017 роки щодо поставок Житомирським бронетанковим заводом бойових машин піхоти (БМП). Мовляв, підприємство купувало старі, списані з озброєння і розібрані БМП-1 у польської компанії Wtorplast за понад 160 тисяч доларів, а вже у Житомирі їх збирали ще за 40 тисяч доларів.

За словами редактора видання Віталія Сича, після публікації редакція отримала вимоги спростування і погрози судових позовів, а адвокати Пашинського попереджали про людей, що готові «рвати» видання.

Сергій Пашинський, у свою чергу, порадив Сичу звернутись до правоохоронців, якщо тому хтось погрожував, і пообіцяв, у разі необхідності, брати участь у будь-яких слідчих діях. Водночас, за словами депутата, матеріал журналу «Новое время» є атакою «на спроби України підвищити обороноздатність армії».

Пізніше стало відомо про позов до суду на журнал від Сергія Пашинського, а також кількох згаданих у матеріалі людей.

Віталій Сич каже, що слухання у цій справі станом на зараз ще не почались.

Журналісти і «підрив обороноздатності»

Між тим, закиди щодо «підриву обороноздатності» не обмежились «Новым временем»: Пашинський запропонував напрацювати законодавчі зміни щодо кримінальної відповідальності «за підрив обороноздатності держави» журналістами.

Цю ідею він доніс і у коментарі журналістці програми «Схеми» Катерині Каплюк на запитання про закупівлі з Росії деталей для української «оборонки»: «Попереджаю про те, що якщо ми якимось чином отримуємо комплектуючі з Росії, а хтось це зірве, то я вважаю, що це злочин проти обороноздатності держави».

Пашинський vs Мураєв

8 червня в парламенті голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони Сергій Пашинський (фракція «Народний фронт») закликав голову Служби безпеки України Василя Грицака і генерального прокурора Юрія Луценка порушити кримінальну справу проти народного депутата Євгена Мураєва за його висловлювання про українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії.

У відповідь Мураєв звернувся до Генпрокуратури із заявою щодо Сергія Пашинського (а також, як повідомляють ЗМІ, кількох інших депутатів).

​Новорічна стрілянина

31 грудня позаминулого року на трасі під Києвом сталася сутичка, в результаті якої депутат Сергій Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу. Пашинський наголошує на самозахисті, до якого він, за його словами, вимушений був вдатися. Поранений же стверджував, що зброю депутат застосував зненацька й невиправдано.

У серпні минулого року, як зазначав сам Пашинський, Генпрокуратура закрила це провадження на підставі відсутності складу правопорушення, а захист Хімікуса звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на неефективне, на його думку, розслідування. Окрім того, як повідомила адвокат Хімікуса Марина Паринова, вона оскаржила рішення суду першої інстанції, і вже у грудні минулого року розслідування було продовжене.

У свою чергу Сергій Пашинський спробував притягнути Хімікуса до відповідальності за хуліганство, але, знову ж таки, за словами Марини Паринової, Васильківський суд не визнав її підзахисного винним.

«Гвинтівки Пашинського» на Майдані

Прізвище Пашинського один час фігурувало і в справах Майдану. Зокрема, як розповідав у лютому 2016-го в інтерв’ю «Українській правді» керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, у матеріалах справи було відео з машиною Honda, в якій виявили гвинтівку, але біля водія з’явився депутат Сергій Пашинський із ще двома людьми, наполіг на тому, щоб автівку пропустили, і поїхав у ній. Пізніше, за словами Горбатюка, зброю вилучили, але на момент інтерв’ю не було жодних доказів, що з неї стріляли на Майдані.

Це не підтвердилося й потім, зазначила у серпні того ж року в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

«Що стосується «гвинтівки Пашинського», то цей епізод розібраний, в пресі було відповідне розслідування. «Гвинтівка» встановлена, перевірена, з неї не стріляли», – сказала вона.

За словами юриста, на гвинтівку є дозвіл, а належність до Пашинського не встановлена.