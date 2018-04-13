Пашинський відреагував на заяви про погрози виданню «Новое время»

Народний депутат з фракції «Народний фронт», голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський, коментуючи заяви про погрози зі свого боку на адресу журналістів видання «Новое время», закликає головного редактора видання Віталія Сича звертатися до правоохоронців.

«Якщо хтось погрожував пану Сичу, я наполягаю на тому, щоб він звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів. Зі свого боку, обіцяю, в разі необхідності, брати участь у будь-яких слідчих діях», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Пашинський розцінює матеріал журналу «Новое время» як атаку «на спроби України підвищити обороноздатність армії».

«Але статтю в журналі «Новое время» я розцінюю не як атаку на мене. Це, швидше, атака на спроби нашої держави підвищити обороноздатність нашої армії….Саме тому, і це другий важливий пункт, щоб поставити всі крапки над «і», я зробив, як голова комітету максимально все, щоб це все публічно, прозоро і на фаховому рівні розглянути і дати оцінки», – зазначив він.

Пашинський заявляє, що сьогодні направив офіційні запрошення на засідання комітету представникам і головному редактору «Нового времени», НАБУ, ГПУ та СБУ.

«Будуть присутні представники Міністерства оборони, як замовника, і «Укроборонпрому». І якщо Віталій Сич та автор статті справді зацікавлені в правді, а не дешевому піарі, то вони матимуть можливість поставити всі питання реальним фахівцям і отримати максимально вичерпні відповіді», – додав він.

Раніше сьогодні головний редактор журналу «Новое время» Віталій Сич заявив про тиск після публікації розслідування, фігурантами якого є народний депутат Сергій Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський.

Гладковський ще не коментував цю заяву Віталія Сича.

«Лякає, що ховаючись за секретністю державного оборонного замовлення, схемщики ще й тиснуть на пресу. Лякають судами, ще невідомо чим. Я не перший пишу про корупцію в оборонному секторі. І впевнений, про це ще писатимуть та писатимуть», – зазначив автор розслідування Іван Верстюк.

11 квітня видання «Цензор.нет» опублікувало статтю Пашинського, який заявив про підготовку позову до суду на видання «Новое время». Крім того, він пообіцяв звернутися до відомих українських громадських організацій, які займаються моніторингом діяльності ЗМІ та журналістської етики, з проханням дати оцінку таким діям видання «Новое время» та журналіста Івана Верстюка.