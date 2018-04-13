Сич заявляє про тиск після публікації розслідування, фігурантом якого є Пашинський

Головний редактор журналу «Новое время» Віталій Сич заявляє про тиск після публікації розслідування, фігурантами якого є народний депутат Сергій Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський.

«У статті йшлося про те, що, на думку багатьох джерел, вони є головними бенефеціаром схем як при держзамовленні військово-промислового комплексу (ВПК), так і продажу за кордон продукції ВПК і покупці за кордоном військової техніки», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Сича, після цього редакція отримала вимоги спростування і погрози судових позовів від декількох юридичних осіб, які є фігурантами статті.

Віталій Сич повідомив, що 12 квітня до редакції прийшли адвокати Пашинського з пропозицією «мирного врегулювання».

«Вони у досить ввічливій формі і з посмішкою (поки не буду називати їхні імена) сказали, що люди хочуть «рвати» Новое Время, але є й інший варіант. Я уточнив, що значить «рвати», і чи не мається на увазі фізична загроза? Вони відповіли, що, мовляв, розумійте як хочете, люди там емоційні. Потім уточнили, що мають на увазі людей у Міноборони і оточенні Пашинського в парламенті», – повідомив головний редактор видання.

За його словами, «мирним варіантом врегулювання» є публікація в журналі повного тексту статті Пашинського з публікацією його портрету на обкладинці журналу «Новое время».

Наразі Пашинський і Гладковський не коментували цю заяву Віталія Сича.

«Лякає, що ховаючись за секретністю державного оборонного замовлення, схемщики ще й тиснуть на пресу. Лякають судами, ще невідомо чим. Я не перший пишу про корупцію в оборонному секторі. І впевнений, про це ще писатимуть та писатимуть», - зазначив автор розслідування Іван Верстюк.

Напередодні видання «Цензор.нет» опублікували статтю Пашинського, який заявив про підготовку позову до суду на видання «Новое время». Крім того, він пообіцяв звернутися до відомих українських громадських організацій, які займаються моніторингом діяльності ЗМІ та журналістської етики, з проханням дати оцінку таким діям видання «Новое время» та журналіста Івана Верстюка.