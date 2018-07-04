Громадянин Ш і вбивство полковника: все, що треба знати про екс-депутата Шепелева

«Громадянин Ш.» замовив вбивство полковника міліції Романа Єрохіна у 2006 році, аби правоохоронець не перешкоджав його фінансовим оборудкам. Фігурант у минулому був народним депутатом, а зараз перебуває під вартою, заявив на брифінгу головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Єдиним, хто підпадає під такий опис, є Олександр Шепелев.

Організована група колишніх та діючих правоохоронців 26 липня 2006 року викрала у Києві полковника міліції Романа Єрохіна. Його вбили у легковій автівці, а тіло відвезли за межі міста. Труп закопали, а машину спалили.

Ця історія стала досить гучною. У 2010 році до відповідальності притягли п’ятьох виконавців – вони отримали від 10 до 15 років ув’язнення.

Проте замовника вдалось встановити лише через 12 років, хоча його ім'я і раніше фігурувало в цій справі. З розповіді Анатолія Матіоса стало зрозуміло, що йдеться про досить впливового раніше Олександра Шепелева.

Єрохін йому заважав, адже правоохоронець викрив конвертаційний центр, який діяв на базі комерційного банку Донецька, кінцевим бенефіціаром якого був на той час депутат Шепелев, каже Матіос. Діяльність «конверту» свого часу припинили, трьох осіб притягнули до відповідальності. І Шепелев, мовляв, вирішив помститись Єрохіну.

«Сьогодні, о 9:30 ранку, військовою прокуратурою повідомлено про підозру громадянину Ш. про вчинення злочинів, передбачених статтею 257 ККУ (організація озброєної банди з метою нападу на осіб), ч. 3 статті 146 (організація викрадення людини) та ч.3 статті 115 (організація вбивства полковника Єрохіна)», – наголосив Матіос.

Звинувачення пролунало від прокуратури 4 липня – на день народження Шепелева. Та це не єдина справа, що «висить» на екс-депутатові. Його біографія досить строката.

Депутатство

Олександр Шепелев народився в 1970 році у Горлівці Донецької області. Депутатом став у 2006-му, пройшов до Верховної Ради від «Блоку Юлії Тимошенко». На позачергових виборах 2007 року знову потрапив до парламенту з тією ж політичною силою. Та вже у 2010-му його виключили з «Блоку Юлії Тимошенко» через розбіжності у політичних поглядах. І майже відразу від долучився до Партії регіонів, яка тоді набирала обертів.

Але вже у 2012-му балотувався як самовисуванець, і не пройшов на парламентських виборах.

Схеми

У період свого депутатства у «Блоці Юлії Тимошенко» прізвище Шепелева асоціювалось із банком «Родовід», що активно розвивався аж до кризи 2008-2009 років. Тоді держава почала скуповувати акції банку, проте ситуація змінилась, коли у 2010-му Тимошенко втратила посаду прем’єра.

Тоді ж Служба безпеки України затримала тимчасового адміністратора банку Сергія Щербину, якого звинуватили в розтраті десятків мільйонів гривень, що виділялися державою на порятунок «Родоводу». Тоді ЗМІ називали Шепелева «смотрящим» за процесом.

​Звинувачення

У липні 2013-го в Шепелева почались серйозні проблеми з законом. Його затримали в Будапешті за підозрою української сторони в кількох злочинах: організації вбивства (зокрема, банкіра Сергія Кириченка в 2003 році), замаху на вбивство (банкіра Сергія Дядечка в 2012 році), присвоєння майна, зловживанні службовим становищем і низці інших злочинів.

У травні 2014-го його з дружиною екстрадували з Угорщини до України. Суд обрав Шепелеву запобіжний захід у вигляді арешту. Проте екс-депутат утік серед ночі з лікарні швидкої допомоги та зник. Шепелева оголосили в міжнародний розшук.

Утеча обійшлася екс-нардепу Олександру Шепелеву в 1 мільйон доларів, заявляв у 2014 році голова пенітенціарної служби України Сергій Старенький виданню «Гордон».

Уже в березні 2015 року Шепелева затримали, проте не українські, а російські правоохоронці. Російський суд дозволив екстрадувати його до України, проте цього так і не сталось. ЗМІ повідомляли, що Шепелев пішов на угоду з Федеральною службою безпеки Росії і дав свідчення щодо низки українських політиків. Україні офіційно відмовили в екстрадиції.

Шлях до України

У серпні 2016 року стало відомо про звільнення Шепелева з російського СІЗО. І ця операція вже могла коштувати Шепелеву дорожче:

Коли Шепелев потрапив до рук ФСБ і відкрив рот, у деяких українських політиків почалася істерика. Нардеп-утікач володіє серйозним компроматом про схеми фінансування і виведення коштів на офшори

«За моєю неофіційною оперативною інформацією, звільнення коштувало Шепелеву 10 мільйонів доларів. Про звільнення домовлялися чеченці, які живуть у Москві. Думаю, після цього взяли в заручники і вимагали з нього гроші. Коли Шепелев потрапив до рук ФСБ і відкрив рот, у деяких українських політиків почалася істерика. Нардеп-утікач дійсно володіє серйозним компроматом про схеми фінансування і виведення коштів на офшори. Плюс за ним тяглися замовні вбивства. Це зараз банки віджимають через НБУ, тоді це робили через кілерів», – заявляв голова пенітенціарної служби України Старенький.

У той період в Україні на Шепелева відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Військова прокуратура України викликала його на допити.

У квітні 2017 року поліція Москви за запитом Інтерполу повторно затримала Шепелева. У лютому 2018-го українські правоохоронці затримали Шепелева вже біля Києва. За інформацією Генеральної прокуратури України, у нього виявили посвідчення співробітника «МДБ ДНР».

Шепелев заявляв, що його викрали і два дні вибивали інформацію про українських політиків і олігархів. Після цього нібито переодягли і викинули в Кончі-Заспі. Очевидці повідомляли, що у затриманого була зламана щелепа.

«Синяки явно не вчорашні», – писала тоді речниця СБУ Олена Гітлянська. Згодом експертиза це підтвердила.

Шепелев заявляв, що його викрадачі ставили запитання про лідера парламентської фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко і секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова. Він висловив переконання, що за цим стоїть колишній акціонер банку «Родовід» Сергій Дядечко і бізнесмен Аркадій Пермяков.

Арешт в Україні

10 лютого 2018-го Печерський райсуд Києва заарештував Шепелева. Запобіжний захід кілька разів продовжували.

Генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що Шепелев є агентом ФСБ.

Є документи про те, що він у підписується як громадянин «ДНР». Є копії, які доводять, що він агент ФСБ

«У нас є документи про те, що він у своїх свідченнях підписується як громадянин «ДНР». Є копії, які доводять, що він агент ФСБ. Ці матеріали ми отримали через адвокатів потерпілого в наших справах, який є стороною процесів у Росії. Копії офіційно зняті адвокатами з тих справ і долучені до наших матеріалів. Саме тому в пана Шепелева з'явилася ще стаття 110 – зрада батьківщини», – зазначив Луценко в лютому 2018-го.

Аж до липневої заяви Матіоса Олександр Шепелев залишався під вартою.

Пост адвоката затриманого

Гучні заяви Шепелева

Шепелев оприлюднив кілька відеозвернень до керівництва НАБУ. Зокрема, заявляв, що секретар РНБО Олександр Турчинов, перебуваючи на посаді першого віце-прем'єр-міністра, і депутат від «Народного фронту» Руслан Лук'янчук вивели в офшори 800 мільйонів доларів із державного бюджету та допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ).

А також, що у 2006 році Юрій Луценко на посаді міністра внутрішніх справ вимагав у нього 150 тисяч доларів за припинення перевірок щодо наявності подвійного громадянства. За словами колишнього парламентарія, Луценко легалізував отримані гроші, купивши елітну квартиру в житловому комплексі «Омега» в Ялті. Нерухомість спочатку оформили на дружину нинішнього генпрокурора Ірину Луценко, а потім на бухгалтера фірми останньої – Світлану Риженко. Справу проти Луценка кілька разів відкривали і закривали в НАБУ. Луценко звинувачення відкидав.

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