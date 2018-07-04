Матіос: слідство встановило причетність екс-депутата Верховної Ради до замовного вбивства

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив про причетність колишнього народного депутата з прізвищем, яке починається на Ш., до замовного вбивства, яке сталося 12 років тому в Києві.

За його словами, слідча група на чолі з полковником міліції Єрохіним розкрила діяльність конвертаційного центру, який діяв при одному з комерційних банків у Донецьку. Кінцевим бенефіціаром цього банку, як відзначив Матіос, «був один народний депутат на той час».

«Безпосередньо депутат надав вогнепальну зброю, автомобільний транспорт та грошові кошти», – відзначив головний військовий прокурор.

26.07.2006 у Києві групою осіб було викрадено Єрохіна, а після цього вбито в легковому автомобілі, наданому народним депутатом.

За словами Матіоса, 4 липня о 9:30 ранку громадянину Ш. повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Він не був затриманий, оскільки вже перебуває під вартою в інших кримінальних провадженнях, додав головний військовий прокурор.

Єдиним колишнім народним депутатом на прізвище, що починається на Ш. та перебувають під вартою, є Олександр Шепелев. Печерський районний суд Києва цього року кілька разів обирав запобіжний захід у вигляді тримання Шепелева під вартою.

Шепелева затримали 8 лютого співробітники СБУ. За даними Генпрокуратури України, Шепелева затримували в липні 2013 року в Будапешті. У березні 2014 року його екстрадували з Угорщини в Україну.

У червні 2014 року Олександр Шепелев утік з-під варти під час перебування в лікарні швидкої допомоги разом із одним із охоронців; через це звільнили начальника слідчого ізолятора й начальника медчастини СІЗО, які мали відповідати за нього, також усунули від виконання обов’язків і керівника Державної пенітенціарної служби. У липні 2014 року його оголосили в розшук.

У березні 2015 року Шепелева затримали в Росії. Згодом у Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелева для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Тижневик «Дзеркало тижня» писав тоді, що Шепелев цікавий для української прокуратури як людина, «здатна пролити світло на фінансові схеми діяльності уряду Юлії Тимошенко», та для «одержання компромату на групи впливу в оточенні президента Віктора Януковича».

Олександр Шепелев двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. 2010 року його вилучили з фракції, і він перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки невдовзі вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець у мажоритарному окрузі.