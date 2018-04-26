Пашинський про закупівлю комплектуючих для української армії в Росії: «це викликає повагу»

Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський не вбачає проблеми у постачанні комплектуючих деталей для української військової техніки з Росії. Про це він заявив журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), коментуючи постачання на український завод «Авіакон» через посередників лопатей російського виробництва до гелікоптерів типу «Мі», про що йдеться у розслідуванні «Імпортозаміщення по-новому».

За словами Пашинського, Україна повинна озброювати армію будь-якою ціною.

«Наші хлопці на передовій повинні бути озброєними. І якщо нашим хлопцям, щоб їх озброїти, треба щось привезти з Російської Федерації, щоб вони ще краще воювали з Російською Федерацією, то це тільки викликає нашу повагу», – вважає парламентар, хоча і називає це «дуже ризикованою схемою», від якої «стратегічно треба відмовитись».

Питання «Схем», у якому зачіпається тема російських деталей для українського оборонпрому, Сергій Пашинський назвав «провокацією» і «ФСБшною метушнею».

«У вас є факти, що ми закупляємо російські комплектуючі, так? У вас є такі факти? Ми – молодці! Незважаючи на всі зусилля ФСБ і засобів масової інформації, які підривають, ми вирішуємо це питання і комплектуємо нашу зброю необхідними запасними частинами. І всі ці провокації, вся ця ФСБшна метушня не заважає нам», – наголошує він.

Як встановили журналісти програми «Схеми», авіаремонтний завод «Авіакон», який входить до «Укроборонпрому» і обслуговує технічні потреби, зокрема, військової авіації, досі закуповує через посередників лопаті російського виробництва до гелікоптерів типу «Мі». А заробляє на цій схемі, серед інших постачальників, член родини керівництва державного оборонного концерну «Укроборонпром».

Оскільки учасники тендерів заводу «Авіакон» не розміщують публічно повний пакет поданих документів, встановити, лопаті якого саме виробника переможці тендерів постачають державному підприємству, фактично неможливо.

Однак «Схеми» знайшли документи, які одна з компаній-постачальників «Авіакона» – компанія «Вертолсервіс» – подавала на тендер із закупівлі лопатей несного гвинта однієї військової частини восени 2017 року. У паспортах лопатей вказано, що виробник – Улан-Уденський лопатний завод»(Бурятія, Росія). Його лопаті «Вертолсервіс» раніше пропонувала і спеціальному авіаційному загонові Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Цей завод є дочірньою компанією другого рівня іншого російського підприємства – Улан-Уденського авіаційного заводу, який є частиною холдингу «Вертольоти Росії». У свою чергу, холдинг входить до держкорпорації «Ростех», його підприємства якого активно працюють над російським оборонним замовленням.



І Улан-Уденський авіаційний завод, і «Вертольоти Росії» перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. Тобто їм заборонені будь-які ділові контакти та фінансові операції з українськими підприємствами. Водночас сам Улан-Уденський лопатний завод наразі не є підсанкційним.



Як виявили «Схеми», одним із засновників «Вертолсервіса» – компанії-постачальника лопатей – є син колишнього заступника міністра оборони і чинного заступника гендиректора «Укроборонпрому» Олександра Стеценка – Сергій Стеценко. Він підтвердив, що його компанія справді постачає на «Авіакон» лопаті російського виробництва. Другий засновник «Вертолсервіса» Сергій Кіршин теж підтвердив, що його компанія постачала лопаті з Улан-Уденського заводу.

Заступник генерального директора «Укроборонпрому» Олександр Стеценко заявив, що не ознайомлений із деталями бізнесу його сина.

«Нам потрібно підтримувати бойову здатність чи не потрібно підтримувати бойову здатність? …Для мене неважливо, звідки. Для мене важливо, щоб в армії було все, що є», – підкреслив у коментарі журналістам Олександр Стеценко.

Розташований у Конотопі Сумської області авіаремонтний завод «Авіакон» обслуговує технічні потреби авіації, в тому числі військової. Так, зокрема, Авіакон ремонтує, переобладнує та модернізує вертольоти типу «Мі» – зокрема, такі, як Мі-2, Мі-6, Мі-8, Мі-17 та Мі-24. Також працівники заводу досліджують стан гелікоптерів і надають технічну підтримку відремонтованим моделям, найпопулярнішою з яких є гелікоптер Мі-8 та його модифікації.

У 2014 році, після початку російської агресії проти України, українська влада оголосила курс на імпортозаміщення – пошук і створення альтернативи російському товару. Минулого року в «Укроборонпромі» відзвітували, що державний оборонний концерн повністю відмовився від комплектуючих із Росії – ще наприкінці 2015 року.