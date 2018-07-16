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16 Липень 2018, Київ 21:53
Новини | Події

Генпрокуратура передала СБУ справу щодо Пашинського – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Генеральна прокуратура передала Службі безпеки України справу про можливі погрози голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони депутата Сергія Пашинського на адресу секретаря комітету. Про це на брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«Так, дійсно, секретар комітету написала заяву на моє ім`я про погрозу фізичної розправи з боку народного депутата. Цю справу зареєстрували і передали за підслідністю до Служби безпеки України», – сказав генпрокурор Юрій Луценко.

Як повідомляли ЗМІ, керівник секретаріату комітету з питань національної безпеки і оборони Тетяна Блистів поскаржилася на погрози вбивством з боку Сергія Пашинського.

Пашинський наразі не коментував цю заяву.

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