Богдан про свою присутність на весіллі в День незалежності: «у вільний від роботи час куди хочу, туди йду»

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що «у вільний від роботи час» може їхати куди захоче. Таким чином він прокоментував інформацію про те, що на День незалежності перебував у Франції на весіллі.

«У вільний від роботи час куди хочу, туди іду. Хочу, на весілля в Сан-Тропе. Хочу, на фронт у Піски», – заявив чиновник, поширивши при цьому допис 2015 року волонтера Юрія Мисягіна (обраного народного депутата-мажоритарника від «Слуги народу») про постачання допомоги військовим.

Напередодні ЗМІ поширили відео та фото, на яких видно, що Богдан минулого тижня брав участь у весільних торжествах в Сен-Тропе, Франція. 24 серпня, у День незалежності України, Богдан долучився до вечірки в місцевому ресторані L’Opera.

Журналісти повідомляють, що Богдан був на весіллі у юриста Андрія Довбенка. Крім нього, на весіллі помітили також київського забудовника Андрія Вавриша, який відповідає за проєкт нового офісу президента в приміщенні Українського дому.

Президент Володимир Зеленський 24 серпня, спілкуючись із журналістами, назвав «заяву про відставку» Андрія Богдана «внутрішнім флешмобом».