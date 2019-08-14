«Нинішній президент не дуже «по дівчатах» – в Одесі «Квартал» жартував над Зеленським і Богданом

13 серпня в Одесі відбувся перший концерт «Кварталу 95» без Володимира Зеленського, проте із коміком Юрієм Великим. Останній грає на сцені чинного президента. Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День Незалежності.

Під час концерту жартували в тому числі і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Зокрема, артисти «Кварталу» обіграли як останній постійно підказує главі держави. «Дісталося» і попередньому президенту Петру Порошенку, і Юлії Тимошенко, і міському голові Києва Володимиру Кличкові.

«Я би злітав на Балі, кажуть там гарно», – говорить Євген Кошовий у ролі Кличка. «Хлопці, які Мальдиви, які Балі. Ви ж багаті люди, можете собі і Одесу дозволити», – жартує у відповідь Юрій Великий в образі президента Зеленського. З цього розпочався великий концерт «95-го кварталу» в Одесі. https://twitter.com/i/status/1161354446699466752

«Нинішній президент взагалі не «по дівчатах». Він зараз в основному «по митниках», поліція, таке інше», – жартують у шоу згодом.



«Я коли хвилююсь, то починаю жартувати. Ні, не як в «Кварталі». Там я спочатку жартував, потім хвилювався», – ще один «скетч» присвячений знайомству президента Зеленського із канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Актор Юрій Великий перед концертом наголошував, що це дуже почесно і дуже велика відповідальність – грати Зеленського, втім це буде не його єдина діяльність на сцені кварталу. «Колективу цікаво запросити до себе непоганого актора, щоб підсилити в першу чергу колектив», – заявив він журналістам.

Раніше студія «Квартал 95» повідомила, що знайшла коміка, який гратиме президента Володимира Зеленського. Ним став Юрій Великий, який раніше був учасником дуету «Брати Шумахери». У своїх шоу він неодноразово пародіював як п’ятого президента Петра Порошенка, так і його попередника Віктора Януковича, а також інших українських політиків.