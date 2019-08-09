Заступник голови ОП стверджує, що завантажив з інтернету заяву Богдана про відставку

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв’ю виданню «Ліга» повідомив, що заяву Андрія Богдана про відставку з посади голови ОП завантажив з інтернету і переслав її іншим ЗМІ.

За його словами, 1 серпня «після обіду» почала з’являтися інформація, що Богдан написав заяву на звільнення.

«У мене просто почав обриватися телефон, з'явилася заява в Facebook, на деяких сайтах. Мені почали наярювати журналісти практично всіх видань. Спочатку я брав трубку, питаючи, що відбувається. Всі говорили, що за заявою Богдана. Я зайшов і побачив цю історію на одному з новинних сайтів. Не на «Інтерфаксі», до речі, який всі звинувачували. Я звідти взяв цю заяву. Мабуть, вони дзвонили в пресслужбу, але їм там не відповідали. Я просто всім скидав і кидав у відповідь цю заяву, яку я сам скачав з інтернету», – сказав Тимошенко.

Він заявив, що завантажив заяву на сайті «24 каналу».

«Всім, хто дзвонив, я у відповідь кидав цей жарт. Мене запитували, правда це чи ні. Я сказав, що не буду це коментувати, тому що я до того моменту не встигав зв'язатися з Богданом», – зазначив Тимошенко.

За його словами, згодом було ухвалене рішення, що президент особисто прокоментує ситуацію з відставкою Богдана.

Він розповів, що є «коло осіб із 12-14 людей», які могли «злити» заяву Богдана про відставку.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента «за власним бажанням з моменту бажання». Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка пізніше заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку.

2 серпня Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Водночас він повідомив, що не підписував заяву.