У Зеленського заперечують, що США не погоджують зустріч з Трампом через Богдана

Переговори про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки тривають, повідомив Офіс президента України у відповідь на запит Радіо Свобода.

В ОП заперечили інформацію видання «Ліга», яке написало, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається головою Офісу президента.

«Наразі триває переговорний процес з підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення президента США Дональда Трампа. Інформація видання Liga.net не відповідає дійсності. Дата зустрічі буде повідомлена пізніше», – заявили в Офісі президента України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Представники посольства США в Україні в коментарі Радіо Свобода зазначили, що позицію Вашингтона 27 липня висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Під час пресконференції в Києві він сказав, що запрошення Трампа залишається чинним, українській стороні не висували жодних умов.

На початку липня тодішній посол України в США Валерій Чалий називав дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).