США не висували Україні ніяких умов для візиту Зеленського у Вашингтон – Волкер

США не висували Україні ніяких умов для візиту українського президента Володимира Зеленського у Вашингтон і його переговорів там із президентом Дональдом Трампом, заявляє спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Ми працюємо над підготовкою візиту президента Зеленського до Білого дому… Немає ніяких умов. Запрошення залишається в силі, президент Трамп підтвердив це запрошення президенту Зеленському, і ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб привітати президента Зеленського у США», – сказав Волкер 27 липня в Києві.

Він додав, що сторони хочуть розробити порядок денний, щоб зробити зустріч Трампа і Зеленського «якомога ефективнішою».

Напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода постійний представник США при Європейському союзі Гордон Сондланд заявив, президенти України і США знайшли спільну мову під час телефонної розмови 25 липня.

Точна дата візиту Володимира Зеленського до США наразі невідома.

Раніше тодішній посол України в США Валерій Чалий оприлюднював дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю у дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).

25 червня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом цієї країни Дональдом Трампом ще не визначена, проте США дуже зацікавлені якнайшвидше визначитись з датою і порядком денним.