Зеленський у відповіді на петицію: Богдан звільнений з посади «голови Адміністрації президента»

Андрій Богдан звільнений з посади «голови Адміністрації президента» 25 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію з вимогою звільнити Богдана.

«Указом президента України від 25 червня 2019 року № 434 А. Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента України», – йдеться у відповіді Зеленського, датованій 6 серпня.

25 червня Богдан справді був звільнений із посади голови Адміністрації президента. Того ж дня він став головою новоствореного Офісу президента України.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента «за власним бажанням з моменту бажання». Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка пізніше заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку.

2 серпня Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Водночас він повідомив, що не підписував заяву.