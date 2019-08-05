Медіарух – Зеленському: суспільство – це не лише ваші френди і фоловери

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» застерігає команду президента України Володимира Зеленського від провокацій, спрямованих проти засобів масової інформації.

Медійники нагадали, що 1 серпня низка медіа та інформаційних агентств поширили новину щодо заяви про звільнення з посади за власним бажанням, яку нібито написав керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Фотографію цієї заяви кілька ЗМІ отримали від джерела в ОП. Наступного дня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Богдан, як і всі інші члени команди, написав заяву про звільнення без дати. Водночас він заявив, що не вважає дезінформацією поширення копії цієї заяви.

Сам Богдан сказав у коментарі Радіо Свобода: «Це мій крок стосовного свого керівництва – президента України і до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів».

«Слід зауважити, що представники Офісу президента свідомо сприяли поширенню неправдивої новини: передали копію заяви одночасно декільком журналістам та протягом доби не підтверджували і не спростовували її достовірність. Отже, йдеться про цілеспрямовану провокацію проти засобів масової інформації. Ми вважаємо неприпустимою ситуацію, коли державні службовці та політики свідомо поширюють неправдиву інформацію, підриваючи довіру суспільства до ЗМІ. Особливе занепокоєння викликає реакція глави держави Володимира Зеленського, який не визнав некоректності дій своїх підлеглих», – йдеться в заяві.

Медіарух вважає маніпулятивним протиставлення безпосереднього спілкування політиків із громадянами через соціальні мережі та «опосередкованої» комунікації через ЗМІ, оскільки і те, й інше – необхідні складові прозорості політичної діяльності.

«Контролювати політиків, ставити їм запитання, зокрема й незручні, та добиватися відповіді, – одне з головних завдань засобів масової інформації, а влада, у свою чергу, зобов’язана бути відкритою до медіа. Підзвітність влади суспільству через медіа не можна замінити комфортним спілкуванням народних обранців у соцмережах, адже суспільство – це не лише їхні френди та фоловери», – заявили медійники.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» створений у лютому 2019 року. Ініціаторами створення руху стали Інститут масової інформації, ГО «Детектор медіа», Фундація «Суспільність», МГО «Інтерньюз Україна», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» та інші.