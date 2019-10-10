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11 Жовтень 2019, Київ 01:46
Новини | Політика

Пресмарафон Зеленського завершився, він тривав близько 14 годин

Книга рекордів України вручила Зеленському нагороду за «найтривалішу у світі пресконференцію»

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Пресмарафон президента України Володимира Зеленського завершився.

Голова держави спілкувався з журналістами близько 14 годин.

Представники ЗМІ розмовляли із президентом за столом у гастропросторі Kyiv Food Market групами по 7-10 людей. Ці групи змінювалися кожні 30-40 хвилин.​

Книга рекордів України вручила Зеленському нагороду за «найтривалішу у світі пресконференцію».

Попередній рекорд належав президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який у 2017 році спілкувався з журналістам упродовж 7 годин 21 хвилину.

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