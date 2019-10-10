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10 Жовтень 2019, Київ 21:08
Новини | Політика

Книга рекордів України вручила Зеленському нагороду за «найтривалішу у світі пресконференцію»

Спілкування Зеленського із журналістами розпочалося близько 10 ранку

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Книга рекордів України вручила президенту України Володимиру Зеленському нагороду за «найтривалішу у світі пресконференцію».

Спілкування Зеленського із журналістами розпочалося близько 10 ранку 10 жовтня. Воно триває й досі.

Представники ЗМІ розмовляють із президентом за столом у гастропросторі Kyiv Food Market групами по 7-10 людей. Ці групи змінюються кожні 30-40 хвилин.

Попередній рекорд належав президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який у 2017 році спілкувався з журналістам упродовж 7 годин 21 хвилину.

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