Зеленський про справу Гладковських: скоро ви побачите результати

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі будуть результати розслідування ймовірних розкрадань в «Укроборонпромі», до яких могли бути причетні колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський та його син Ігор.

Журналіст запитав, «чи не перетворилися Свинарчуки, як ви їх називали раніше, знову в Гладковських?»

«Ні, не перетворилися. Цим питанням займаються правоохоронні органи. Скоро ви це почуєте, побачите результати, наскільки я знаю», – сказав Зеленський під час свого пресмарафону.

На початку березня тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.