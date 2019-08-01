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01 Серпень 2019, Київ 10:08
Новини | Політика

Порошенко визнав, що призначення Гладковського в РНБО було помилкою

Порошенко також сказав, що зараз не підтримує стосунки із Гладковським

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Колишній президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко визнав, що призначення свого соратника Олега Гладковського першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони було помилковим.

«Кадрова? Звичайно, якщо я його звільнив, то звільненням я її і виправляв… Є помилки? Є. Але позиція така, що у нас дії мають бути ефективними. Людина, в незалежності від того, чи вона близька, чи не близька до президента, якщо він скоїв помилку або злочин, то помилка – звільнення, злочин – в’язниця. В цьому полягає принцип. А ви кажете «ви помилялися»? Так, бачите. Але в мене була низка дуже вдалих призначень, які також не подобаються суспільству», – сказав Порошенко в інтерв’ю виданню «Українська правда».

Він також визнав, що скандал із Гладковським позначився на його рейтингу. «Не знаю [скільки], але втратили. Це болюче особливо в зв’язку з тим, що я не маю до цього абсолютно ніякого відношення. Від слова «зовсім», – додав експрезидент.

Порошенко також сказав, що зараз не підтримує стосунки із Гладковським. «Ні. Я ж сказав вам і підтверджую це зараз: я в останній раз бачив його на засіданні РНБО, де я його звільнив. І по телефону не спілкувався... Він має пояснити суспільству, що там трапилось. Ще раз хочу наголосити, якщо у вас є претензії, передайте їх в суд і притягніть до відповідальності. Я вважаю, що це неприпустимо, коли вісім місяців йдуть одні розмови без будь-яких справ у суді. Це означає тільки одне – або чогось не було, або це було використано, як технологія. Все», – сказав експрезидент.

Як «Нацкорпус» їздив до сина Гладковського в гості – відео
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Як «Нацкорпус» їздив до сина Гладковського в гості – відео

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На початку березня тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський, якого спочатку відсторонили від посади, а згодом і звільнили, а також його син відкидають звинувачення.

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