Баришівський суд – це метафора чи, як кажуть, інтернет-мем. А все – завдяки резонансним рішенням його суддів, які вони взагалі не мали права ухвалювати та які неможливо виконати. Крім відомих вже резонансних справ щодо призупинення дії ліцензії «першого національного лоукостера» SkyUp та заборони одній з керівниць Національного банку Катерині Рожковій виконувати свої обов’язки, «Схеми» віднайшли нові гучні рішення провінційної феміди – і вони зачіпають офіційне розслідування НАБУ щодо напівдержавної компанії «Укрнафта». Проаналізувавши роботу баришівських суддів, журналісти виявили, як в кількох резонансних справах цей суд був використаний за однією і тією ж схемою – для ухвалення рішень, які можуть бути вигідні олігарху Ігорю Коломойському. Розслідування Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший»