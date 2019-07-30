Американська Frontera судитиметься через результати конкурсу на «Дельфін», якщо уряд їх не анулює

Американська компанія Frontera Resources, яка програла в конкурсі на право розподілу нафти та газу на рекордній за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі, має намір оскаржити його результати. Раніше про цей конкурс і американську фірму Frontera Resources, яка його й ініціювала, розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Полювання на «Дельфіна».

​Відповідну заяву зробив президент та засновник Frontera Resources Заза Мамулаішвілі.

«У випадку, якщо конкурс УРП (конкурс на укладення угоди про розподіл продукції – ред.) на ділянку «Дельфін» не буде анульовано, Frontera Resources залишає за собою право звернутися в суд. На наш погляд, процес підготовки конкурсу та його проведення йдуть у розріз з міжнародною практикою», – зазначив він.

Мамулаішвілі пояснив, що на його думку, комісія «порушила процедуру проведення конкурсу, зокрема оцінки заяв учасників, визначену законом України «Про угоди про розподіл продукції» – зокрема, щодо термінів подання пропозицій уряду.

«Міжвідомча комісія повинна була не пізніше ніж до 13 липня 2019 року підготувати та подати уряду висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу. Однак, за даними компанії, цих вимог не було дотримано належним чином. Таким чином, якщо Кабмін оголосить переможця конкурсу, це рішення буде ухвалене з порушенням українського законодавства», – йдеться у заяві компанії.

Крім того, президент Frontera Resources додав, що в компанії «розчаровані неоднозначною заявою прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана» про те, що конкурс на «Дельфін» був недостатньо представницьким і конкурентним та тим, що він пропонуватиме уряду «розглянути можливість оголошення нового конкурсу».

Потенційні інвестори мали 60 днів на подачу заявок. Умовами до інвестора були – півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку, щонайменше п’ять свердловин за перші п’ять років, а державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%.

Відповідно до закону комісія зобов’язана була визначити переможця та надати пропозицію до Кабінету міністрів протягом місяця – тобто до 12 липня 2019 року включно. У свою чергу, уряд має тоді укласти угоду протягом двох місяців.

Утім, переможця конкурсу на «Дельфін» назвали лише 26 липня. Ним стала компанія Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова.

Trident Black Sea на 90% належить Trident Acquisitions Corp, а ще на 10% – ірландській San Leon Energy PLC. Раніше «Дзеркало тижня» повідомляло, що ключовим акціонером Trident Acquisitions Corp. є Ілля Пономарьов – екс-депутат Держдуми, який емігрував з Росії в Україну. Ще 10% акцій належить співвласникові мережі супермаркетів «АТБ» Геннадію Буткевичу.

У коментарі Радіо Свобода сам Пономарьов заявив, що в разі перемоги компанія Trident Black Sea планує інвестувати 1 мільярд доларів у розробку ділянки шельфу та зазначив, що має громадянство України, а від російського відмовився. Також він повідомив, що компанія Trident Black Sea може отримати державний захист США у разі агресії росіян.

Про конкурс на «Дельфін» та компанію Frontera Resources як його потенційного фаворита «Схеми» розповідали на початку червня.

Журналісти з’ясували, що саме ця компанія й ініціювала проведення конкурсу. Крім того, вони виявили, що Frontera Resources має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою. Інвестиційний банкір Ерік Найман називає збитковість компанію «хронічною».

Крім двох вищезгаданих компаній, заявки на участь у державному конкурсі подавали ще дві: азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та «Укрнафтобуріння», бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.

11 червня голова Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан закликав Кабінет міністрів продовжити конкурс на право розподілу нафти та газу на рекордній за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі. Він зазначив у своєму офіційному листі, що «штучне зменшення термінів виглядає невипадковим» і «як навмисно створений бар’єр з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між «своїми» та фірмами, що переслідують виключно спекулятивні завдання». Однак до його звернення міністр енергетики та голова конкурсної комісії Ігор Насалик не дослухався.