Вже другого баришівського суддю з розслідування «Схем» вирішили звільнити

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 12 травня вирішила звільнити із посади суддю Баришівського районного суду Костянтина Коваленка, про ймовірні порушення з боку якого розповідали журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).

Дисциплінарне покарання судді винесене через його рішення про заборону виконувати свою роботу одній із керівниць Національного банку – Катерині Рожковій. Остаточно затвердити рішення дисциплінарної палати має ВРП на своєму засіданні.

Про те, як суддів Баришівського суду використовували для ухвалення рішень, які могли бути вигідними олігарху Ігорю Коломойському, йшлося у розслідуваннях «Таємниця баришівського суду» та « Ляльковод баришівського суду : як провінційна Феміда грає на руку олігарху Коломойському».

Третя дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути суддю Баришівського районного суду Київської області Костянтина Коваленка до дисциплінарної відповідальності в межах справи, відкритої за скаргами ексголови Національного банку України Якова Смолія, адвоката Романа Куйбіди та на підставі окремого рішення Київського апеляційного суду.

За даними журналістів, йдеться про рішення судді Коваленка від 11 червня 2019 року, яке він ухвалив на підставі позовної заяви, в якій йшлося про те, що перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова начебто завдає «непоправну шкоду благу України та українського народу». Цю заяву подав мешканець Баришівки, який начебто обурився комплементарною статтею про Рожкову, опублікованою на одному з сайтів. В межах «забезпечення позову» про захист честі, гідності та ділової репутації суддя Коваленко тоді вирішив відсторонити Рожкову.

Через це Третя дисциплінарна палата ВРП вирішила застосувати до судді Коваленка дисциплінарне стягнення «у виді подання про звільнення судді з посади». Це подання має остаточно затвердити Вища рада правосуддя на окремому засіданні.

Раніше суддя Коваленко пояснював винесену ухвалу відносно Рожкової «емоційним сприйняттям позовної заяви», власним уявленням про те, що він нібито «забороняє посадовій особі вчиняти корупційні діяння» та сподіванням на те, що його помилку «виправлять в апеляції». При цьому, він заявляв, що «розумів, що тут щось слизьке», проте сподівався розібратися пізніше.

Раніше «Схеми» розповідали про ще одну схему, в якій також брав участь суддя Коваленко. Коли група пов’язаних між собою осіб розіграла в суді доступ до матеріалів кримінального провадження по «Укрнафті» за допомогою баришівської судді Олени Литвиненко. Після того, суддя Костянтин Коваленко за аналогічною схемою призначив нову експертизу вже іншими експертами.На початку 2020 року Вища рада правосуддя остаточно звільнила суддю Олену Литвиненко із розслідування «Схем» про Баришівський суд.